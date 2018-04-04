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Doç. Dr. Ahmet Güler, hasta kabulüne başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2018 11:19 | Son Güncelleme

Kils Devlet Hastanesine gönüllü olarak gelen Doç Dr.

Doç. Dr. Ahmet Güler, hasta kabulüne başladı

Kils Devlet Hastanesine gönüllü olarak gelen Doç Dr. Ahmet Güler, Kilis Devlet Hastanesinde hasta kabulüne başladı.
Kalp Damar Cerrahisinde başarı üzerine başarı yakalayan bir çok başarının altında imzası olan Doç. Dr. Ahmet Güler, Kilis Devlet Hastanesinde Kalp Hastalarına hizmet vermeye başladı.
İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12 yıl boyunca görev yapan Doç. Dr. Ahmet Güler, Kilislilere hizmet etmeyi çok arzu ettiğini, elinden geldiği kadar hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Doç. Dr. Ahmet Güler, Kalp Damar Cerrahisinde artık hastaların çevre illere gitmesine gerek kalmadığını ifade ederek, “Elimizden geldiği kadarı ile Kilis’te hizmet vereceğiz. Kilis Devlet Hastanesinde ekipmanlarımız mevcuttur. Çalışmak için her şey var. Arkadaşlarımız ile güzel bir ekip olarak beraberce çalışacağız. Kilis’e gönüllü olarak geldim. Kilis’in zor ve sıkıntılı günler yaşadığını biliyorum. Bizim bu konuda Kilis’imize bir katkımız söz konusu olursa ne mutlu bize” diye konuştu.

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