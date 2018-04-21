Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Akif Altınbaş, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, öğünlerin düzensiz ve fast-food ağırlıklı olması reflü hastalığını arttırdığını belirterek, zamanında ve doğru tanı, hayat standardı değişimi ve gerekli durumlarda ilaç kullanımı ile reflünün engellenebileceğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Akif Altınbaş, reflü hastalığının beslenme alışkanlıklarındaki değişme, öğünlerin düzensiz ve fast- fodd ağırlıklı gitmesi nedeniyle son yıllarda artış gösterdiğini söyledi. Doç. Dr. Altınbaş, “Gastro-özefageal reflü hastalığı, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, öğünlerin düzensiz ve fast-food ağırlıklı gitmesi nedeniyle son yıllarda ciddi bir artış göstermiştir. Çalışma şartları nedeniyle öğün atlanması, takip eden sonraki öğünde kan şekerinin çok düşmesi nedeniyle aşırı beslenmeye yol açmaktadır. Sofradan doymadan kalkmak gerekirken hızlı beslenme, hem yemeklerin sindirilmesinde sıkıntı yaratmakta, hem de reflü şikayetlerinin artmasına yol açmaktadır. Gerekli beslenme alışkanlığı değişiklikleri yapılmaz ise sedanter yaşama yol açan şehir hayatının reflü şikayetlerini daha da arttıracağı düşünülmektedir” dedi.

“Kontrol altına alınamayan reflü şikayetlerinde mide fıtığı olma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır”

Reflü hastalığının oluşumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Akif Altınbaş, “Reflü, mide içeriğinin, yemek veya asit içeriğin rahatsız edici bir şekilde yemek borusuna kaçmasıdır. Buna bağlı olarak midede veya göğüste yanma, ağrı, ağza acı su gelmesi, midede şişkinlik sıklıkla otaya çıkan şikayetlerdir. Gece yatarken nefes alamayarak boğulma hissi ile uyanma, yutkunma güçlüğü, geçmeyen veya sık tekrarlayan boğaz ağrıları, farenjit ve sinüzitler ve hatta astım atakları, kontrol altına alınmayan reflüye bağlı olabilmektedir. Genel itibariyle mide asidine dayanıklı bir organ iken yemek borusu yapısı itibariyle aside karşı çok duyarlıdır. Aşırı beslenme sonrasında nadiren erişkinlerde reflü olurken, zamanla hastalarda önü alınamayan, giderek artan ve yenilen yemeğin miktarından bağımsız olarak reflü ortaya çıkmaktadır. Belli bir noktaya geldiği andan itibaren hastalar ne yesem, hatta su bile içsem göğüs kafesimin arkasında yanma hissediyorum demeye başlıyorlar.Düzensiz ve aşırı beslenme alışkanlığının yanında örneğin yemek borusu ile mide arasında yer alan kapağın bozulmasıyla, devamlı açık kalması sonucunda da reflü ortaya çıkabilmektedir. Hatta bir türlü kontrol altına alınamayan reflü şikayetlerinde mide fıtığı olma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Reflü uzun yılar devam etmesi durumunda özefagus alt uç kanserlerine dahi yol açabilmektedir”

Reflünün uzun yılar devam etmesi durumunda özefagus alt uç kanserlerine dahi yol açabileceğinin söyleyen Doç. Dr. Akif Altınbaş, “Devamlı aside maruz kalan özefagus, önce kendisini korumak için sahip olduğu hücrelerde şekil değişikliği gider. İlk başta koruma amaçlı olan bu değişiklik (Barret özefagus), aslında ileride oluşacak kanserin de öncülü olabilir. Bu nedenle kanser gelişiminin önlenmesi veya erken teşhis ve tedavisi reflü hastalarında oldukça önemlidir. Bu nedenle reflü hastalarında hastaların şikayetlerinin diyetle, ilaç kullanımı ile azaltılması ilk hedeftir. Ancak nihai hedef, özefagus kanseri gibi ciddi hastalıkların önlenmesidir. Bunun yanında unutulmaması gereken durum ise, özefagus alt uç veya bazı mide kanserleri, kendisini reflü gibi gösterebilir. Bu nedenle, belli risk faktörü olan hastalarda endoskopi ile altta yatan bir kanser varlığı da mutlaka araştırılmalıdır” şeklinde konuştu.