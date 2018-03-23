Kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların bağımlılık ile mücadele çalışmaları sürerken Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Albayrak, kumar bağımlılığının da madde bağımlılığı kadar önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti. Albayrak, Çiftlik Bank gibi mağduriyetlerin de yine kolay para kazanma hırsından doğduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Yakup Albayrak, kumar bağımlılığının da tıpkı madde bağımlılıkları gibi insanların psikolojilerine, sosyal ve ekonomik hayatlarına ciddi zararlar verdiğini ifade ederek, bu rahatsızlığın altında yatan temel sorunun da, emek vermeden kolay para kazanma yolu olduğunu belirtti.

"Kumar bağımlılığı insanların sosyal ve ekonomik hayatlarını bozan ciddi bir psikiyatrik bozukluktur"

Doç. Dr. Albayrak, kumar bağımlılığının psikiyatrik tanımlama sisteminde bir psikiyatrik bozukluk olarak yer aldığını ifade ederek, "Kumar bozukluğundan kısaca bahsetmek gerekirse burada bu bozukluğun gelişmesinde birkaç süreç var. Öncelikle kumar oynayan kişi önce kazanma evresi yaşar, daha sonra kazandığını kaybetme, daha sonra kaybettiğini tekrar kazanma evresi var. Tabi bu kaybettiğini kazanma evresi yeterince yerine gelmediği zaman depresyon durumu ortaya çıkar. Kumar bağımlılığı çok ciddi bir bağımlılıktır. Bağımlılık denince insanların aklına genellikle madde bağımlılığı geliyor ama kumar bağımlılığı da gerçekten, insanların sosyal hayatlarını, aile hayatlarını ve iş hayatlarını önemli ölçüde bozan bir psikiyatrik bozukluktur" dedi.