Doç. Dr. Ali Cemal Sağ: “Kalp hastalığı genç yaşlı demiyor”

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Cemal Sağ, kalp ve damar hastalıklarının düzenli olarak kontrollerini yaptıran kişilerde erken teşhis ile önlenebileceğini söyledi.
Kalp ve damar hastalıklarının günümüzde oldukça yaygın olduğunu belirten Medical Park Ordu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Cemal Sağ kalp hastalıklarının son yıllarda gençleri de etkisi altına aldığını vurguladı. Dr. Sağ, şu bilgileri verdi:
“Kalp ile ilgili birçok hastalık çeşidi vardır. Bunlardan en sık karşılaşılanlar; kalbin damar hastalıkları, kalp kapak hastalıkları ve ritim bozukluklarıdır. Ailesinde kalp hastalığı bulunanlar, sigara içenler, aşırı yağlı gıdalar tüketenler, şeker hastaları, yüksek tansiyonu olanlar, kolesterolü yüksek olanlar, fazla kilosu olan hastalar, stresli kişiler, hareketsiz yaşam sürenler risk grubunda bulunan kişilerdir. Değişen yaşam koşulları nedeni ile insanların beslenme alışkanlıkları değişmiş, sigara kullanımı artmış, daha stresli ortamlarda ve ağır iş koşullarında çalışmaya başlamışlardır. Böylelikle günümüzde kalp hastalıkları daha sık görülmeye başlamıştır. Yaşlı hastalığı olarak bilinen kalp hastalığı artık günümüzde genç insanlarda da ani ölümlerin en sık sebebi olarak bilinmektedir" dedi.
"Kalp krizi erken dönemde tespit edilirse riskleri önlenebilir”
Bütün bu olumsuzluklara rağmen kalp ile ilgili hastalıkları daha iyi anlayıp, daha iyi tanıyarak kalp krizi bizi yakalamadan gerekli önlemlerin alınabileceğini ifade eden Doç. Dr. Ali Cemal Sağ, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Biz uzmanlar hiçbir yakınması olmasa da 20’li yaşlardaki herkesin kolesterol, kan şekeri ve kan basıncı değerlerini ölçtürmesini, 40 yaşından sonra ise risk durumuna göre 3 yıllık periyotlar ile kardiyolojik kontrollerin yaptırılmasını öneriyoruz. Tıpta yaşanan gelişmeler sayesinde kalp hastalıklarının tedavisi hızla gelişmiş ve kalp hastalıklarından kaynaklanan ölüm oranları giderek azalmıştır. Bir kalp krizi hastası ne kadar hızlı teşhis edilir, ne kadar erken hastaneye ulaştırılır ve ne kadar erken doğru tedaviye başlanırsa o hastanın ölüm riski o kadar düşmektedir. Kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde anjiyo, balon, kalp pili takılması, stent ve by-pass uygulamaları önemli bir yer almaktadır. Kalbin ritim bozukluklarının tedavisinde EPS ve ablasyon gibi işlemler ile hastaların daha konforlu hayat sürmesi sağlanabilmektedir."
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