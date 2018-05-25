Doç. Dr. Alptekin: Sırt ağrısının nedeni skolyoz olabilir

"Omuzlar arasındaki yükseklik farkı, omurgada 'S' şeklinde kıvrımların skolyozun ilk işaretleridir" diyen Doç. Dr. Alptekin, skolyoz hastalığı hakkında bilgi verdi. Belli bir derecenin üzerine çıkan ve eğriliklerin ilerlediği durumlarda cerrahi tedaviye başvurulurken, erken teşhis edilen skolyoz vakalarının fizik tedavi, korse kullanımı ve özel egzersizlerle düzeltilebildiğini kaydeden Doç. Dr. Alptekin, "Omurga eğriliği yani, skolyoz tanımıyla omurganın tam olarak düzeltilemeyen yana yatışı ifade edilmektedir. Tıpkı bir ağacın gelişimi sırasındaki eğilmesiyle paralel olarak insan omurgası da gelişim evresinde “dış kuvvetler” e açıktır ve bu da çeşitli eğilmelere yol açabilir. Ancak bir omurun sadece diğer omur üzerinde hafifçe eğilmiş olması skolyoz olarak tanımlanamaz. Skolyoz olan kişide eğilen bölgedeki omur diğer omur üzerinde sağa veya sola doğru rotasyona uğramış yani sağa veya sola dönmüştür" dedi.

İSTANBUL, (DHA) - ÇOCUKLARDA özellikle gelişme çağında daha sık ortaya çıkan omurga eğrilikleri yani skolyozun (omurga eğriliği), tedavi edilmediği durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Kerem Alptekin, sırt ağrılarının nedeninin skolyoz olabileceğini belirtti.

OMURGA EĞRİLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Omurga eğirliğini en büyük belirtisinin kürek kemikleri ve omuzlar arasında yükseklik farkından kaynaklandığını dile getiren Doç. Dr. Alptekin, diğer belirtileri şöyle sıraladı:

"Omuz ve kalçanın orantısız görüntüsü. Kalçanın bir tarafının yüksek diğer tarafın alçak görülmesi. Sırtta hörgüç görüntüsü oluşması. Kollar yanlara sarkıtıldığında, bir tarafta kolla gövde arasında daha fazla boşluk oluşması. Kafanın izdüşümü leğen kemiklerinin ortasına denk gelmemesi gibi vücutta asimetri belirtileri verebilmektedir" diye konuştu.

SKOLYOZDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Skolyoz tedavisinde uygulanacak yöntemlerin hastanın yaşına, eğriliğin büyüklüğü ve tipine, ilerleme hızına göre değiştiğini aktaran Doç. Dr. Alptekin, şöyle konuştu:

"25 derecenin altında skolyozu olan hastalar müdahale edilmeden 4-6 ay aralarla takip edilirler. İskelet yapısı tam gelişmiş, büyümesi tamamlanmış kişilerin takibi daha seyrek yapılabilir.

