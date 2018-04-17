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Doç. Dr. Arslan’dan, yurt dışında laparoskopik cerrahi eğitimi

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

Avrupa Üroloji Derneği, ILRSA ve TİKA işbirliği ile Bükreş ve Saraybosna’da üroloji uzmanlarına laparoskopik (kapalı) cerrahiyi öğretmek üzere sempozyumlar düzenlendi.

Avrupa Üroloji Derneği, ILRSA ve TİKA işbirliği ile Bükreş ve Saraybosna’da üroloji uzmanlarına laparoskopik (kapalı) cerrahiyi öğretmek üzere sempozyumlar düzenlendi. Kurslarda eğitim veren Medical Park İzmir Hastanesi Üroloji Kliniği’nden Doç. Dr. Murat Arslan, Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi tarafından akredite edilerek en yüksek krediyi aldı.

30-31 Mart tarihlerinde Romanya’nın başkenti Bükreş’de ve 13-14 Nisan’da da Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Uluslararası Uygulamalı Üroloji Laparoskopi Kurs ve Sempozyumlarında, çok sayıda üroloji uzmanı eğitim aldı. TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı), Uluslararası Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Derneği (International Laparoscopy and Robotic Surgery Association- ILRSA) ve Avrupa Üroloji Derneği’nin desteklediği organizasyonlarda Medical Park İzmir Hastanesi Üroloji Kliniği’nden Doç. Dr. Murat Arslan, böbrek kanserli hastalarda laparoskopik cerrahi uygulanması alanında eğitim verdi.

Canlı ameliyatlar ile eğitimler verildi
Yaklaşık olarak 150 kişinin katıldığı ve ikişer gün süren sempozyumlarda, birinci gün böbrek hastalıklarında uygulanan kapalı yöntem cerrahileri hakkında sunumlar yapılırken daha sonra ise canlı ameliyatlar ile eğitimler verildi. Sempozyumların ikinci gününde ise katılımcılara training box denilen alıştırma kutularında ve hayvan laboratuvarında uygulamalı bir şekilde laparoskopik ameliyatının nasıl yapılacağı öğretildi. İki günün sonunda ise katılımcılar, başarı sertifikalarını alarak süreci tamamladı.

“Benim için heyecan ve gurur vericiydi”
Doç. Dr. Murat Arslan, bu tarz sempozyumların laparoskopik ameliyatların tüm dünyada yaygınlaşması için önemli olduğunu belirterek, “Bu organizasyon TİKA, ILRSA ve Avrupa Üroloji Derneği destekli bir etkinlik. Bu yüzden çok değerli. Biz böbrek kanserlerinde uyguladığımız kapalı ameliyatlarla hastaların ne kadar iyi bir şekilde toparlandığını, hızlı bir şekilde normal hayata döndüklerini anlattık. Bunları hem canlı cerrahi ve ameliyat videoları eşliğinde hem de bilimsel olarak yaptığımız sunumlarla gerçekleştirdik. Daha sonra ise canlı cerrahi oturumunda böbreği almadan böbrekteki kanserli tümör kitlesini laparoskopik çıkartmayı gösterdim. Ameliyatımız canlı olarak salondaki ekranlara verildi ve katılımcıların sorularını canlı olarak cevapladık. Benim için gerçekten heyecan ve gurur vericiydi” dedi.

Doç. Dr. Arslan’dan, yurt dışında laparoskopik cerrahi eğitimi

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Doç. Dr. Arslan’dan, yurt dışında laparoskopik cerrahi eğitimi

Doç. Dr. Arslan’dan, yurt dışında laparoskopik cerrahi eğitimi
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Doç. Dr. Arslan’dan, yurt dışında laparoskopik cerrahi eğitimi

Doç. Dr. Arslan’dan, yurt dışında laparoskopik cerrahi eğitimi
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Doç. Dr. Arslan’dan, yurt dışında laparoskopik cerrahi eğitimi

Doç. Dr. Arslan’dan, yurt dışında laparoskopik cerrahi eğitimi
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Doç. Dr. Arslan’dan, yurt dışında laparoskopik cerrahi eğitimi

Doç. Dr. Arslan’dan, yurt dışında laparoskopik cerrahi eğitimi
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Doç. Dr. Arslan’dan, yurt dışında laparoskopik cerrahi eğitimi

Doç. Dr. Arslan’dan, yurt dışında laparoskopik cerrahi eğitimi
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Doç. Dr. Arslan’dan, yurt dışında laparoskopik cerrahi eğitimi

Doç. Dr. Arslan’dan, yurt dışında laparoskopik cerrahi eğitimi
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Doç. Dr. Arslan’dan, yurt dışında laparoskopik cerrahi eğitimi

Doç. Dr. Arslan’dan, yurt dışında laparoskopik cerrahi eğitimi
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