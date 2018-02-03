Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Ata, toplumda kanserden korunmada tek unsurun ‘erken teşhis’ olduğu yönünde yanlış bir algı olduğunu, ancak başka önlemler de alınması gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Alper Ata, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle bir açıklama yaparak, kanserden korunmanın önemine dikkat çekti. Medical Park Tarsus Hastanesi’nde görev yapan Doç. Dr. Alper Ata, açıklamasında toplumda kanserden korunma konusunda tek unsurun ‘erken teşhis’ olduğu yönünde yanlış bir algı bulunduğuna vurgu yaptı. Doç. Dr. Ata, “Elbette erken teşhis kanserde hayat kurtarıyor. Ancak sadece erken teşhise bel bağlamak da yanlış bir tutum” dedi.

Alper Ata, Türkiye’de ‘Ben kanser olmamak için bir şey yapmayayım, ama hekimler erken teşhisle beni tedavi etsin’ düşüncesinde olunduğunu belirterek bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Düzenli uyumak bile etkiliyor

Açıklamasında kanserden korunmak için kişinin elinde olan bazı önlemler bulunduğunu vurgulayan Doç. Dr. Alper Ata, bunları söyle sıraladı:

“İçki ve sigaradan uzak durmak, işlenmiş gıdalar tüketmekten kaçınmak, lifli gıdalar tüketmek, gıdaların hijyenine dikkat etmek, yemekleri ızgarada değil tencerede pişirmeyi tercih etmek, spor yapmak, obeziteden korunmak, düzenli uyumak.”

Doç. Dr. Ata, kanser hastalığı ve obezite ilişkisi hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Obezite, özellikle meme ve kolon kanserinin önde gelen tetikleyicilerinden. Obeziteyle mücadele, birçok hastalık gibi kanser vakalarında da azalma sağlayacaktır. Erkeklerde en çok prostat kanserine, kadınlarda ise meme kanserine rastlanıyor. ABD’de kanser hastalıkları nedeniyle ilaçlarla ve diğer harcamalar için her yıl yaklaşık 100 milyar dolar ayrılıyor. Türkiye’de de sadece ilaçlara 4 milyar dolar veriliyor. Yaşlanmak, kanser olma riskini artırıyor. Bu bütün kanser türleri için geçerli."