İstanbul, (DHA)-AKCİĞERLER, gırtlak, yutak, dil, dişler, paranazal sinüzler ve burundaki herhangi bir bozukluğun seste bozulmaya yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Zafer Çiftçi, belirgin ses değişikliğine sebep olan sorunların, ses telleri ve gırtlağın diğer bölgelerini ilgilendiren sorunlar olduğuna dikkat çekti.

Medicana Çamlıca Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Zafer Çiftçi, ses kısıklığının nedenleri, ses kısıklığına neden olabilecek hastalıklar ve tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

SES HASTALIKLARI FARKLI ETKENLERE BAĞLI

Ses kısıklığının, ses hastalıklarında en sık karşılaşılan problem olduğunu ifade eden Dr. Çiftçi şunları söyledi:

“Sesin şiddetinin istenilen seviyeye ulaştırılamaması, nefesli bir ses çıkması, hırıltılı veya pürüzlü bir ses çıkması gibi tüm durumlar, kabaca ses kısıklığı olarak adlandırılır. Her bir duruma neden olan hastalık genellikle farklıdır.

Sınıflamak gerekirse, ses kısıklığına neden olan ses teli hastalıkları enfeksiyöz (viral veya bakteriyel), travmatik (sesin kötü kullanımı, künt veya kesici travma), tümöral (ses telinin iyi veya kötü huylu tümörleri), nörolojik (beyin hastalıkları, ses teli siniri hastalıkları), konjenital (doğuştan gelen) veya inflamatuar (romatoid artit vb) nedenlere bağlı ortaya çıkabilir.”