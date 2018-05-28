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Doç. Dr. Çiftçi: "Ses kısıklığı hastalık habercisi olabilir"

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.05.2018 10:46 | Son Güncelleme

AKCİĞERLER, gırtlak, yutak, dil, dişler, paranazal sinüzler ve burundaki herhangi bir bozukluğun seste bozulmaya yol açabileceğini belirten Doç.

Doç. Dr. Çiftçi: "Ses kısıklığı hastalık habercisi olabilir"

İstanbul, (DHA)-AKCİĞERLER, gırtlak, yutak, dil, dişler, paranazal sinüzler ve burundaki herhangi bir bozukluğun seste bozulmaya yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Zafer Çiftçi, belirgin ses değişikliğine sebep olan sorunların, ses telleri ve gırtlağın diğer bölgelerini ilgilendiren sorunlar olduğuna dikkat çekti.

Medicana Çamlıca Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Zafer Çiftçi, ses kısıklığının nedenleri, ses kısıklığına neden olabilecek hastalıklar ve tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

SES HASTALIKLARI FARKLI ETKENLERE BAĞLI

Ses kısıklığının, ses hastalıklarında en sık karşılaşılan problem olduğunu ifade eden Dr. Çiftçi şunları söyledi:

“Sesin şiddetinin istenilen seviyeye ulaştırılamaması, nefesli bir ses çıkması, hırıltılı veya pürüzlü bir ses çıkması gibi tüm durumlar, kabaca ses kısıklığı olarak adlandırılır. Her bir duruma neden olan hastalık genellikle farklıdır.

Sınıflamak gerekirse, ses kısıklığına neden olan ses teli hastalıkları enfeksiyöz (viral veya bakteriyel), travmatik (sesin kötü kullanımı, künt veya kesici travma), tümöral (ses telinin iyi veya kötü huylu tümörleri), nörolojik (beyin hastalıkları, ses teli siniri hastalıkları), konjenital (doğuştan gelen) veya inflamatuar (romatoid artit vb) nedenlere bağlı ortaya çıkabilir.”

CİDDİ HASTALIKLARIN İLK HABERCİSİ OLABİLİR

Ses kısıklığının bazı önemli hastalıkların ilk habercisi olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Zafer Çiftçi, “Hasta sigara kullanıyorsa, boyunda şişlikler veya kilo kaybı gibi eşlik eden semptom varsa, ağzından veya burundan kan geliyorsa, ses kısıklığı bir travmayı takiben ortaya çıkmışsa, hasta yenidoğan dönemindeyse, yakın zamanda geçirilmiş bir operasyon öyküsü varsa ileri tetkik gereklidir. Gırtlak veya komşu bölgelere ait iyi veya kötü huylu tümörler (polip, nodül, kist, kanser), ses telinin hareket etmesini sağlayan sinirlerin felci, merkezi sinir sistemi hastalıkları gibi erken dönemde tanısının konularak tedavi edilmesi gereken hastalıkların ilk bulgusu ses kısıklığı olabilir” dedi.

CERRAHİ TEDAVİ GEREKTİREN DURUMLAR

Medicana Çamlıca Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Zafer Çiftçi, ileri tetkiklerin ardından cerrahi tedavi gerektirebilecek durumları ise şöyle sıraladı: “Ses telinde yerleşik iyi veya kötü huylu tümörler, ses telini hareket ettiren sinirlerin tek veya çift taraflı felç olmaları, ses telinin travmatik yaralanmaları gibi durumlarda ise cerrahi tedavi gerekli olmaktadır. Cerrahi tedavi gereken hastalarda, hastalığın türüne bağlı olarak gırtlak içinden veya boyundan yaklaşım kullanılarak, klasik veya LASER cerrahi seçenekleri uygulanabilmektedir. Her iki durumda da, Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı tarafından yapılacak detaylı muayene ve diğer tetkikler neticesinde hastaya uygun olacak tedavi seçeneğini belirlenip, ses kısıklığına neden olan patolojinin düzelmesi sağlanabilecektir.”

(FOTOĞRAF)

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