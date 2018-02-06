Doç. Dr. Civelek: “Hazır gıdalardan daha önemli kanser nedenleri var”

Fizyoterapistler Derneğinin düzenlediği ‘Kanser ve Fiziksel Aktivite’ konulu konferansta konuşan Acıbadem Kayseri Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Civelek, her ne kadar hazır gıdalar üzerinde durulsa da, kansere neden olan daha önemli etkenler olduğunu söyledi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını Türkiye Fizyoterapistler Derneği Kayseri Temsilcisi Cemil Akbulut yaptı. Konuşmacı olarak katılan Acıbadem Kayseri Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Civelek, kanser türleri ve kadınlarda en sık görülen meme kanseri konusunda bilgiler verdi.

“Kanser anormal hücre büyümesidir”

Kanseri, anormal hücre büyümesi olarak tanımlayan Doç. Dr. Civelek, “Normalde hücrelerimiz, aynı insanlar gibi doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler. Bizim yaşlanma sinyallerimiz var ama hücreler bazen ölme veya yaşlanma sinyallerini algılamıyorlar. Anormal bir şekilde bölünme ve dağılma özelliği kazanıyorlar. Bu durum tedavi edilmediğinde de ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliyoruz” dedi.