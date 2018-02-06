Doç. Dr. Civelek: “Hazır gıdalardan daha önemli kanser nedenleri var”

Fizyoterapistler Derneğinin düzenlediği ‘Kanser ve Fiziksel Aktivite’ konulu konferansta konuşan Acıbadem Kayseri Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Civelek, her ne kadar hazır gıdalar üzerinde durulsa da, kansere neden olan daha önemli etkenler olduğunu söyledi.
4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını Türkiye Fizyoterapistler Derneği Kayseri Temsilcisi Cemil Akbulut yaptı. Konuşmacı olarak katılan Acıbadem Kayseri Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Civelek, kanser türleri ve kadınlarda en sık görülen meme kanseri konusunda bilgiler verdi.
“Kanser anormal hücre büyümesidir”
Kanseri, anormal hücre büyümesi olarak tanımlayan Doç. Dr. Civelek, “Normalde hücrelerimiz, aynı insanlar gibi doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler. Bizim yaşlanma sinyallerimiz var ama hücreler bazen ölme veya yaşlanma sinyallerini algılamıyorlar. Anormal bir şekilde bölünme ve dağılma özelliği kazanıyorlar. Bu durum tedavi edilmediğinde de ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliyoruz” dedi.
“Hazır gıdalar buz dağının görünen yüzü”
Kansere neden olan çok sayıda faktör olduğunu belirten Doç. Dr. Civelek, günümüzde medyanın etkisiyle daha çok hazır gıdalar üzerinde durulsa da, daha önemli kanser nedenleri olduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Civelek, “Ancak bunlar sadece buz dağının görünen kısmı. Fabrikaların saldığı zehirli atıklar, içme sularımıza karışan zehirler, egsoz dumanı, sigara, kanserin aynı zamanda tedavisinde de kullandığımız radyasyon daha önemli risk faktörleri iken daha çok paketlenmiş hazır gıdalardan söz ediliyor. Bunun dışında aşırı hormon kullanımı ya da vücudun aşırı hormon üretimi, bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıklar ya da çocukluktan kazanılan bazı mutasyonlar da iç faktörler olarak kanser nedeni olabiliyor” diye konuştu.
Kadınlarda en fazla görülen kanser türü halâ meme kanseri
Erkeklerde akciğer ve prostat kanserlerin en fazla görülen kanser türleri olduğun kaydeden Doç. Dr. Civelek, kadınlarda en sık görülen kanser türünün de meme kanseri olduğunu ifade etti. Bilinen meme kanseri vakıalarının sadece yarısında risk faktörlerinin etkili olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Civelek, “20 yaşından sonraki her kadının kendi vücudunu tanımasını öneriyoruz, 40 yaşında itibaren ise kanser tarama programlarımız başlıyor. 40 yaşının üzerindeki sağlıklı kadınların KETEM’lere, dahiliye polikliniklerine, genel cerrahi ya da kadın doğum polikliniklerine gidip mamografi ve meme ultrasonu yaptırmasında fayda var. Bilinen meme kanseri vakıalarının sadece yarısında risk faktörü var. Dolayısıyla aile hikayeniz olmasa da, düzenli spor yapsanız da, ideal kilonuzda olsanız da, zamanında ve doğru sayıda doğum yapmış olsanız da ben sağlamım dememek lazım” ifadelerini kullandı.
Kendi kendine muayene önemli
Meme kanseri belirtilerini; ağrısız ele gelen bir kitle, bir memede anormal büyüme, tek taraflı yeni başlayan bir sarkma, meme cildinde buruşukluk, meme ucunda yeni ortaya çıkan çökmeler ve çekilmeler, meme başından gelen kanlı akıntı, koltuk altında ele gelen beze, tek taraflı kolda gerginlik ve büyüme hissi ve cilt renginde değişiklik şeklinde sıralayan Doç. Dr. Civelek, hastalığın evresi ve tipine göre değişmekle birlikte, cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, akıllı ilaç, hormonal tedaviler ya da bunların bir kaçının bir arada kullanılabileceğini sözlerine ekledi. Doç. Dr. Civelek, sunumunun ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.
Konferans sonunda fizyoterapistler Meltem Polat, Tuğba Gül Yalçın ve Can Koğ, katılımcılara günlük yaşamda uygulanabilecek bazı hareketlerle ilgili bilgi verdi.
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