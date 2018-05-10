Doç. Dr. Erdil: “Terliyorsak spor yapıyoruz demektir”

Hareketsizlik, stres ve şehir hayatındaki sağlıksız beslenmenin obezite ve buna bağlı olarak tüm organlarımızda çeşitli hastalıklara yol açtığını belirten Doç. Dr. Mehmet Erdil, “İnsanoğlunun yaratılış itibariyle avlanmak, atlamak, zıplamak üzere dizayn edildiğini düşünecek olursak teknoloji sayesinde yaşadığımız kolaylıklar aslında vücudumuza kötülük ve hastalıklara neden oluyor. Buna ek olarak ofis ortamı gibi ergonomik problemlerinde özellikle omurga sorunlarına yol açtığı biliniyor. Ayrıca stresli iş ortamı hareketsiz bireyde ciddi ruhsal depresyonlara neden olabiliyor. Dolayısıyla spor yaparak sadece kilolarımızdan değil her açıdan sağlıksız bir yaşamdan kurtulabileceğimizi unutmamalıyız” diyerek tavsiyelerde bulundu.

İSTANBUL, (DHA)- MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarından Doç. Dr. Mehmet Erdil, “10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü” kapsamında sporun gerçekte ne olduğuna dair açıklamalar yaptı. Erdil, “En az 30 dakikalık bir aktiviteden sonra nefes nefese kalıyor veya tişörtümüzü terden ıslatabiliyorsak spor yapıyoruz demektir” dedi.

Akıllı telefonlar ile sık kullandığımız adım sayan uygulamalar ise spor yaptığımızın kanıtı olarak gösterilmeye başlandığını ve bu uygulamaların olumlu ve olumsuz yönlerinin olduğunu söyleyen Doç. Dr. Mehmet Erdil, “Adım sayan uygulamalar bir günde ne kadar hareket ettiğimizi bildirerek hedef koymak yöntemiyle de motive ediyorlar. Ancak adım sayan uygulamalar bize yürüyüş tempomuzu göstermiyor. Dolayısıyla belli bir sayıda adım atıyorum diyerek sportif bir birey olduğunu düşünen insanlarda bir süre sonra kilo veremediklerini ve sağlıklarında ciddi düzelmeler olmadığını görünce hayal kırıklıkları sık görülüyor” diye konuştu.

“NABZIMIZIN ARTMASINA YARAYAN EGZERSİZLER SPORDUR”

Belli bir aktiviteden sonra, nabzımızın belli bir süre boyunca bir buçuk kat artmasına yarayan egzersizlerin spor olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Mehmet Erdil, “En az 30 dakikalık bir aktiviteden sonra nefes nefese kalıyorsak veya tişörtümüzü terden ıslatabiliyorsak spor yapıyoruz demektir. Böylece metabolizmamızı hızlandırır ve gün içinde tamamen istirahat halindeki kaslarımızı çalıştırmış oluruz” dedi.