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Doç. Dr. Halit Yerebakan, kalp sağlığınında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.06.2018 11:40 | Son Güncelleme

KALP ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç.

Doç. Dr. Halit Yerebakan, kalp sağlığınında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

BURSA, (DHA)- KALP ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Halit Yerebakan, Bursa'da bir zincir marketler zincirinin Ataevler şubesinde, kalp sağlığının korunması için yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattığı 'Hayatın Ritmi' kitabını imzaladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Şehr-i Ramazan etkinlikleri sponsorlarından Onur Market'in Ataevler şubesinde düzenlenen etkinliğe, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Halit Yerebakan ile Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök ve Reklam ve Halkla İlişkiler Yöneticisi Ahmet Korucu katıldı. Doç. Dr. Yerebakan, etkinlikte vatandaşlarla sohbet edip, kalp sağlığının korunması için yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattığı 'Hayatın Ritmi' kitabını imzaladı. Doç. Dr. Yerebakan, kendisini Bursalılarla buluşturduğu için Onur Market yöneticilerine teşekkür etti. Doç. Dr. Halit Yerebakan imza töreninin ardından Ramazan etkinlikleri kapsamında söyleşi için Merinos Parkı'nda Bursalılarla bir araya geldi. Etkinlik sponsorlarından Onur Market adına Murad Yavuz Gök, Doç. Dr. Halit Yerebakan'a plaket takdim etti.

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Doç. Dr. Halit Yerebakan, kalp sağlığınında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

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