Doç. Dr. Kadıoğlu: Her hastaya kemoterapi zorunluluğu yoktur

İSTANBUL, (DHA) MEME kanserinde cerrahi de dahil olmak üzere birbirinden farklı 4 tedavi seçeneği olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hüseyin Kadıoğlu, her hastaya kemoterapi uygulanmasının zorunlu olmadığını belirtti.

"MEME KANSERİ KEMOTERAPİSİNDE SAÇLAR TEKRAR YENİLENİYOR"

Meme kanserinde ameliyat dışında 3 tedavi tipi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kadıoğlu, "Bu tedavilerin bir bölümü medikal onkologlar, bir bölümü de radyasyon onkologları tarafından yapılmaktadır" dedi ve cerrahi dışındaki tedavi seçenekleri olan kemoterapi, radyoterapi ve hormon tedavisini şöyle anlattı:

"Kemoterapi: İnsanların korkulu rüyası olan tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Ancak aslında bu kadar korkulması biraz da bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Kemoterapi kelimesi kemos (ilaç) ve terapi (tedavi) kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir kelimedir. Meme kanserinde alınacak sistemik ilaçları anlatmak için kullanılır. Meme kanserindeki kemoterapi 21 günlük aralıklarla veya haftalık aralıklarla verilen bir tedavidir ve meme kanseri özelinde alınan kemoterapiler maalesef saçları dökmektedir. Ancak unutulmaması gereken konu tedavi bitiminde saçların tekrar gelmesidir. Yani tedaviniz bittiği zaman tekrar saçlarınız çıkacaktır. Bunun dışında kemoterapi sürecinde kozmetiğiniz için son derece başarılı peruk ve benzeri ürünler de bulunmaktadır. Kemoterapi sürecinde bulantı kusma halsizlik gibi yan etkileri azaltmak için bir çok yardımcı yöntem (ozon tedavisi, nöral terapi vb.) bulunmaktadır.