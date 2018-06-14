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Doç. Dr. Keklik: Bayramda kalorili yiyeceklere dikkat edin

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.06.2018 12:55 | Son Güncelleme

KAYSERİ Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç.

Doç. Dr. Keklik: Bayramda kalorili yiyeceklere dikkat edin

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Muzaffer Keklik, bayramda kalorisi düşük yiyeceklerin tüketilmesi önerisinde bulunarak, "Ramazan ayı boyunca uzun saatler süren açlıktan sonra bayramda aniden kalorili yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi, çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir" dedi.
Doç Dr. Muzaffer Keklik, oruç nedeniyle yavaşlayan metabolizmanın normale dönmesinde belirli bir süre alışma periyoduna ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Doç Dr. Kekik, "Hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği gibi kronik hastalığı olup, çeşitli ilaçlar kullanan hastaların bir kısmı, önermediğimiz halde Ramazan ayında oruç tutmak istiyorlar. Keza ülser, reflü gibi mide rahatsızlığı olanların yanı sıra migren gibi kronik hastalığı olanlar da oruç tutmaktan etkilenebiliyor. İlaçlarını ve diyetlerini ayarlayarak oruç tutabilen hastalarımıza bayram günleri için bazı önerilerimiz olacak. Ramazan ayı boyunca uzun saatler süren açlıktan sonra bayramda aniden kalorili yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi, çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Oruç nedeniyle yavaşlayan metabolizma, yeniden normal beslenme düzenine dönerken, belli bir süre alışma periyoduna gereksinim duyar. Bu nedenle bayram günlerinde ‘az az, sık sık’ beslenmeye dikkat edilmeli, sebze ve meyve ağırlıklı hafif gıdalar tercih edilmeli, susadıkça sıvı alınmalıdır" dedi.
Bayramda hafif yiyeceklerin tüketilmesini öneren Doç Dr. Muzaffer Keklik, "Bayramda hafif bir kahvaltıyla öğüne başlanılmalı, bir anda bol kalorili, aşırı yağlı gıdalar tüketilmemelidir. Hipertansiyon, diyabet ve koroner arter hastalığı olan bireyler, özellikle diyetlerine uygun şeklide beslenmelidirler. Mide şikayeti olanlar da azar azar yemeye dikkat etmeli, acı ve baharatlı gıdalardan ve hazmı zor yağlı şerbetli tatlılar ve çikolatadan uzak durmalılar. Ramazan ayının sıcak yaz günlerine gelmesi nedeniyle, kronik hastalığı olanlar yeterli sıvı alımına dikkat etmelidirler. Diyabet hastaları, bayramda şerbetli tatlı yerinde meyve ve sütlü hafif tatlıları tercih etmelidir. Hipertansiyon hastaları da tuzsuz gıdalar almalı, hamur işlerinden uzak durmalıdır. Tüm kronik hastalığı olanlar, mümkün olduğunca fiziksel aktiviteye yönelmeli, uygun spor faaliyetlerini sürdürmelidir. Tempolu yürüyüş çok yararlı bir aktivite olup, vücuttaki kan damarlarının sağlıklı şekilde çalışmasını sağlar. Hareketli olmak her birey için önemlidir ve 'tromboz' dediğimiz damar tıkanıklığını önler. Bayramda da yürüme mesafesindeki yerleri bu şekilde değerlendirmek faydalı olur" diye konuştu.

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