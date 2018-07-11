Doç. Dr. Kurtulmuş: Tıkanma tipi uyku apnesinin çözümü diş hekimliğinde

İSTANBUL, (DHA)- BİRÇOK kişinin yaşam kalitesini bozan, hatta ölüme kadar götürebilen uyku apnesinin çözümünün diş hekimliği olduğunu belirten İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hüseyin Kurtulmuş, 'tıkanma' tipi uyku apnesinin en önemli çözümünün diş hekimliği hizmetleri olduğunu söyledi. Son yıllarda çok daha sık görülen ve yaşam kalitesini ciddi ölçülerde bozan uyku apnesinin diş hekimliği hizmetleri ile çözülebileceğini belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Dentaydın) Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Kurtulmuş, tıkanma tipi uyku apnesinin tek çözümünün diş hekimleri tarafından hazırlanan ağız içi apareyler olduğunu söyledi. “ÇÖZÜM AĞIZ İÇİ ARAÇLAR” Uyku apnesinin üç türünün olduğunun, diş hekimliğini ilgilendiren türünün ise “obstrüktif (tıkanma)” tip uyku apnesi olduğunun altını çizen Doç. Dr. Kurtulmuş, “En sık görülen uyku apnesi tipi, tıkanma tipi uyku apnesidir. Tıkanma tipi uyku apnesi, uyku esnasında üst solunum yolunun, çoğunlukla da dil kökü bölgesinin tamamen tıkanması (obstrüksiyon) ve bu sıradaki bir solunum eforunun varlığı ile birlikte, üst solunum yolunda hava akımı geçişinin durması şeklinde meydana gelen bir hastalıktır. Bu tip uyku apnesinin tek çözümü diş hekimliği hizmetidir. Amerikan Uyku Hastalıkları Birliği’nin de onayladığı ağız içi apareyler, bu sorunun en etkili çözümüdür. Bu apareyler, dil kökü veya alt çene kemiğini öne doğru ittiren araçlardır. Bu araçlar, tıpkı bir sporcunun idman yaparak kas geliştirmesi gibi dil ve çene kaslarını güçlendirerek uyku esnasındaki tıkanmayı ortadan kaldırır” açıklamasında bulundu.

“ÇOĞU İNSAN UYKU APNESİ OLDUĞUNU BİLMİYOR” Uyku apnesinin kelime olarak “uykudaki solunumsuzluk” anlamına geldiğini hatırlatan Doç. Dr. Kurtulmuş, “Ancak uyku esnasında solunumun durmasının tüm çeşitleri uyku apnesi olarak adlandırılmaz. Belirlenen standartlara göre uyku süresinde 5 defadan fazla ve her seferinde 5 saniyeden fazla solunumun durması olayı, uyku apnesi olarak tanımlanır” diye konuştu. Uyku apnesinin sanılandan daha yaygın bir sorun olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Kurtulmuş, “Tespitlere göre her 10 kişiden 3’ünde uyku apnesi rahatsızlığı var. Ancak bir o kadar da uyku apnesi hastalığından mustarip olduğunu bilmeyen insan var. Kişi, uyku apnesi hastası olduğunu bilmediği için doktora gidip bunu teşhis ettirmiyor” ifadelerini kullandı. "UYKU APNESİNİN EN ÖNEMLİ BELİRTİSİ GÜN İÇİNDEKİ UYKUSUZLUK HALİ" Uyku apnesinin en önemli belirtisinin “gün içindeki uykusuzluk hali” olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kurtulmuş, “Hasta eğer uyku apnesi ise, gün içinde sürekli uykulu bir halde olur. Gece uykusunu alamadığı için işyerinde uyuklama eğilimi içinde olur. Özellikle öğle yemeklerinden sonra muhakkak şekerleme yapma ihtiyacı hisseder. O kadar ki, trafikte, biraz uzun süren kırmızı ışıkta beklerken bile uyuyakalan hastalarım oldu. Bir başka belirti ise hastanın hızla kilo almasıdır. Bunun sebebi ise hastanın özellikle uyku sırasında oksijensiz kalarak vücut yağlarını yakacak metabolik faaliyetlerini gerçekleştirememesidir. Uyku apnesi, yaşam kalitesini bozan bu sonuçların yanında, kandaki oksijenin azalması nedeniyle, zamanla uyku felci, hipertansiyon, hatta kalp krizi gibi nedenlerle ani ölümlere yol açabilecek bir hastalıktır. Oysa bütün bu sorunlar basit bir teşhisle halledilebilir” dedi.