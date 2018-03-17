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Doç. Dr. Lafçı: "Amasya’da kalp ameliyatlarını başarıyla yapıyoruz"

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.03.2018 12:14 | Son Güncelleme

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Eğitim Görevlisi Doç.

Doç. Dr. Lafçı: "Amasya’da kalp ameliyatlarını başarıyla yapıyoruz"

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Gökhan Lafçı, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 2 aylık süreçte 10 açık kalp ameliyatını başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Koordinatör olarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulumunu gerçekleştirdiği kalp damar cerrahisi bölümünün hizmete girmesinin ardından yaklaşık 2 aylık süreçte 455 hastanın anjiyo olup 60 hastaya da kalp pili takıldığına değinen Doç. Dr. Lafçı, ilk koroner by-pass ameliyatını gerçekleştirmenin ardından yine ilk olarak karın içi aort damar genişlemesi tanısıyla anjiyografi eşliğinde endovasküler anevrizma onarımı yöntemini de başarıyla uygulamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Memleketi Amasya’da 4,5 yıl çalıştıktan sonra 2001 yılından bu yana Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinde görev yaptığına değinen Lafçı, “Amasya’dan il dışına sevklerin yüzde 60’ı, 70’i kalp hastalarıydı. Biz de hizmet insanımızın ayağına kadar gelsin istedik. ‘Hastalarımızı sevklerde, yollarda kaybetmeyelim’ dedik. Bu iddia ile yola çıktık ve şu ana kadar güzel gidiyor. ‘Kalp cerrahisini Amasya’da yapacağım’ diye bir hayalim vardı. Çok şükür gerçekleştirdim. Tarih yazmak istedik. Nasip oldu” dedi.

Doç. Dr. Lafçı:

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