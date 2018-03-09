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Doç. Dr. Uyanık: Rahim ağzı kanseri, jinekolojik kanserler içinde ikinci sırada

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.03.2018 18:24 | Son Güncelleme

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç.

Doç. Dr. Uyanık: Rahim ağzı kanseri, jinekolojik kanserler içinde ikinci sırada

BURSA, (DHA)- KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, dünyada birçok kadının jinekolojik kanserler nedeni ile hayatını kaybettiğini belirterek, özellikle rahim ağzı kanserinin jinekolojik kanserler içinde ikinci sırada görüldüğünü söyledi.
'Önce Sağlık, Önleyici Sağlık' yaklaşımı ile toplum sağlığına yönelik çalışmalarını sürdüren Medicana Bursa Hastanesi tarafından Limak Enerji Uludağ Elektrik çalışanlarına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın sağlığı konusunda seminer verildi. Limak Enerji Uludağ Elektrik Konferans Salonu'ndaki seminere konuşmacı olarak katılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, dünyada birçok bir kadının jinekolojik kanserler nedeni ile hayatını kaybettiğini belirterek, özellikle rahim ağzı kanserinin jinekolojik kanserler içinde ikinci sırada görüldüğünü söyledi. Rahim ağzı kanserinin 35-40 yaşından sonra kadınlarda görülme riskinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Uyanık, bu hastalığın risk faktörlerinden bahsederek, kanserden korunmanın önemini vurguladı. Kadınlara, yıllık kontrole gitmeleri konusunda uyarılarda bulunan Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirtti. Rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğu konusunda bilgi veren Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, erken yaşta cinsel ilişki, çok eşli olmak, gebelik sayısının fazla olması, sık partner değiştirme ve sigara kullanımı gibi durumların rahim ağzı kanseri riskini artırdığını söyledi.
Rahim kanseri için bazı kadınların diğerlerinden daha fazla risk taşıdığını belirten Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, "Risk sadece östrojen kullanımı ile artabilir. Şişmanlık, düzensiz adet görme, hiç çocuk sahibi olmama, kısırlık, meme kanserini tedavi etmek veya önlemek için tamoksifen kullanımı, ailede rahim kanseri öyküsü olması, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, safra kesesi hastalığı veya tiroit hastalığı öyküsü, menopoz tedavisi için uzun dönem progesteron ile karşılanmamış östrojen kullanımı, uzun dönem yüksek dozlu doğum kontrol hapları kullanımı ve sigara, kadınların rahim kanseri riskini artıran faktörler arasındadır" dedi.

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