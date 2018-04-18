Doç. Dr. Volkan Gürkan kemik kanserinin günümüzde artan bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, “Kemik kanseri maalesef sıklıkla 20 yaş civarı genç insanlarda görülüyor. En fazla diz eklemi bundan etkileniyor" dedi.

Günümüzde yaygınlığı artmakta olan kemik kanseri en çok gençler de görülüyor. Genel olarak diz eklemlerinde görülen bu kanser türü için uzmanlar uyarıyor. Uzmanlar, diz eklemlerinde ya da vücudun başka bir bölümünde birkaç ay içerisinde bir şişlik meydana geldiği zaman hemen bir doktora başvurulması gerektiği konusunda uyarıyor.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Volkan Gürkan bu hastalığın genel de gençlerde görüldüğünü belirterek, “Kemik kanserleri maalesef sıklıkla 20 yaş civarı genç insanlarda görülüyor. En fazla diz eklemi bundan etkileniyor. Dizde birkaç ay içinde oluşan bir şişlik kemik kanseri için önemli bir bulgu olabiliyor. Şişlik zamanla ilerliyor ve üzerine basılamaz bir hale geliyor. Öte yandan kemik kanseri dediğimiz tür bütün kemikler de görülme durumu da var. Eskiden biz bu eklemleri kurtaramazdık bu bacağı veya kolu kesmek durumunda kalırdık ancak günümüz de teknik ilerledi biz artık bunların tedavisini çok olumsuz bir durum olmadığı zaman yapabiliyoruz ve bacağı veya kolu kurtarabiliyoruz. Üstelik çok zorlu bölümleri de buna dahil edebiliyoruz örneğin kalça veya leğen kemiği dediğimiz bölgeler” dedi.

"Kemik kanseri ile uğraşan doktor sayısı az"

Kemik kanserinin diğer kanserlere oranla görülme olasılığının daha az olduğunu ve bu yüzden de bu konuyla ilgilenen doktor sayısının az olduğunu belirten Gürkan, “Kemik kanseri bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sıklıkla görülen bir kanser türü değildir. Bütün kanserler içerisinde yüzde 1’lik bir paya sahip. Fakat görüldüğü zaman çok ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Bu kadar nadir görüldüğü için ülkemizde ve dünya da bununla uğraşan insan sayısı çok az. Bizim hastanemizde bunun ile uğraşan merkezlerden bir tanesi ve güzel bir biçimde bu ameliyatları yapabiliyoruz” diye konuştu. Doğru tanı çok önemli

Kemik kanserinin multidisipliner bir hastalık olduğunu ve birçok doktorun bu hastalığa müdahil olduğunu ve doğru tanının çok önemli olduğunu belirterek sözlerine devam eden Doç. Dr. Volkan Gürkan, “Kemik kanseri multidisipliner bir olaydır sadece bir doktorun etrafında dönmüyor ortapedi burada merkezi bir konumda yer alıyor ama diğer doktorlar da buna müdahil olmaktadır. Örneğin damar cerrahi, plastik cerrahi, üroloji ve tanı aşamasında patoloji ve radyoloji önemli rol almaktadır. Doğru tanı konulamazsa doğru ameliyat yapamazsınız ve bu hastanın hayatına mal olabilir" ifadelerini kullandı.

"Kemik kanseri günümüzde oldukça artmakta"

Kemik kanserinin son yıllarda arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Gürkan, “Bu hastalık günümüzün şartlarında oldukça artmakta. Buna birçok neden sayabiliriz. Çevresel nedenler, stres, yaşadığımız ağır koşullar, beslenme ya da genetik olarak aileden gelebiliyor bazı türleri. Bunlar daha çok kemiğin direk kendisinden çıkan durumlar da oluyor. Bir de metastaz durumları var bunlar daha ağır durumlar. Eğer hasta biran önce ameliyat olmazsa çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor. Biz burada devreye giriyoruz ve bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Burada ki amacımız hastanın bir an önce ayağa kalkması ağrılarından kurtulması ve normal hayatına devam edebilmesi bu temel noktamız" dedi. "Biz kanserli dokuya müdahale etmeden etrafından dolaşarak ameliyat gerçekleştiriyoruz"

Halk arasında bir tabir olan ’kansere bıçak vurulmaz’ sözünün de doğru olduğunu ancak kendilerinin kanserli dokuya müdahale etmediklerini ve etrafından dolaşarak dokuyu aldıklarını belirten Gürkan, “Biz yaptığımız hiçbir ameliyatta kanserli dokuyu görmüyoruz. Çünkü o dokunun etrafından çalışıyoruz. Ameliyat esnasından kanserli dokuyu açmıyoruz dokunun etrafında ki sağlam alanlardan giderek onu hiç uyandırmadan çıkarıyoruz. Bazen damar ya da sinir gibi yapılar bu dokunun içerisinden geçebiliyor. Bunlardan da kurtarabildiğimizi kurtarıyor. Kurtaramadığımızı da hastanın başka bir yerinden parça alarak buraya nakledebiliyoruz. Ameliyattan önce çalışma yapmak çok önemli bunun için de emar önemli bir veri bunla ameliyat esnasında hangi noktadan çalışma yapacağımızı belirliyoruz” şeklinde konuştu.