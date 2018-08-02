HABER

Doç. Dr. Yurci: Şehir yaşamı, sindirim sistemi hastalıkları riskini artırıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.08.2018 11:44 | Son Güncelleme

MEMORİAL Kayseri Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nde görevli Doç.

Doç. Dr. Yurci: Şehir yaşamı, sindirim sistemi hastalıkları riskini artırıyor

KAYSERİ, (DHA)- MEMORİAL Kayseri Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Alper Yurci, iltihaplı bağırsak hastalıklarıyla ilgili bilgiler verdi. Doç. Dr. Yurci, gelişmiş ülkeler ve şehirleşmenin fazla olduğu yerlerde sindirim sistemi hastalıklarının daha çok görüldüğünü söyleyerek, vatandaşları beslenme konusunda uyardı.
Gastroenteroloji Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Alper Yurci, bağırsak sisteminin günlük hayatta çalışma düzenini olumsuz yönde etkileyerek, yaşam konforunu düşürdüğüne vurgu yaptı, iltihabi bağırsak hastalıklarının en önemli sindirim sistemi problemleri arasında geldiğini söyledi.
Bağırsak hastalıklarına karşı vatandaşları uyaran Doç. Dr. Yurci, "Bağırsaklar, besinlerin sindirimini ve emilimini gerçekleştiren organlardır. Ortalama 1,5 metre uzunluğundaki kalın bağırsaklar, ince bağırsaktan gelen sindirilmiş maddelerden su ve tuzun emilimini sağlar. Karbonhidrat, protein, yağ ve vitaminlerin emilimi ise ince bağırsakta gerçekleşmektedir. Bağırsak kaynaklı hastalıkların oluşumunda ve seyrinde besinlerin rolü büyüktür. Sindirim sisteminin konakçıları olarak bilinen bağırsak florasında, karbonhidratların yeterli emilememesi durumunda gaz oluşumu artmaktadır. Emilmeyen karbonhidratlar vasıtasıyla bağırsak lümenine fazla sıvı çekmesi de ishal oluşumuna neden olmaktadır" dedi.
Bağırsak hastalıklarını tetikleyecek besinlerden kaçınmaları gerektiğini de ifade eden Doç. Dr. Yurci, "Hastalığın tipi, şiddeti, bağırsak sistemi içindeki yaygınlığı, kişinin özellikleri ve eşlik eden hastalıklar, hastaya uygun beslenme yönteminin belirlenmesinde etkilidir. Genel olarak iltihabi bağırsak hastalıkları iyilik döneminde olan hastalarda özel bir diyet uygulamasına gerek yoktur. Ancak hastalığın alevlenme dönemlerinde karın ağrısı, ishal gibi şikayetlerin artışına neden olacak besinlerden kaçınmak gerekir" şeklinde konuştu.
'ŞEHİR YAŞAMI RİSKİ ARTIRIYOR'
Bağırsak sistemi hastalıklarının şehirleşmenin fazla olduğu yerlerde sık görüldüğünü de kaydeden Doç. Dr. Alper Yurci, "Pek çok hastalık, ince ve kalın bağırsakların çalışma düzenini etkilemektedir. Sindirim sisteminin en önemli sorunlarından olan iltihabi bağırsak hastalıkları; Crohn ve ülseratif koliti içine alan iki önemli hastalık grubundan oluşmaktadır. Bunlar, rektal kanama, ishal, karın ağrısı, besinsel eksiklikler ve ciddi birçok belirtiyle ortaya çıkan, sindirim sisteminde kronik alevlenmeler ile seyreden ve genel vücut sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Her iki hastalık da daha çok gelişmiş ülkelerde ve şehir yaşamında daha sık ortaya çıkar. Bunun en önemli nedeni de beslenme ve yaşam tarzıdır. Crohn hastalığının, ülseratif kolite göre yetersiz emilim ve sindirim nedeni ile besinsel eksikliklere yol açma özelliği ön plandadır" ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERHerkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!Herkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!
Beyin sapı tümörü patlayan Rümeysa, yaşam savaşı veriyorBeyin sapı tümörü patlayan Rümeysa, yaşam savaşı veriyor
Uzm. Dr. Günhar:Doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde emzirinUzm. Dr. Günhar:Doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde emzirin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

Sabah 06.00'da gelen dehşet!

Sabah 06.00'da gelen dehşet!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

Diğer Haberler
Küme tipi baş ağrısı nedir? Küme tipi baş ağrısı nasıl tedavi edilir? Küme tipi baş ağrısında kesin çözüm var mı?

Küme tipi baş ağrısı nedir? Küme tipi baş ağrısı nasıl tedavi edilir? Küme tipi baş ağrısında kesin çözüm var mı?

Kuyruk sokumu ağrısı neden olur? Kuyruk sokumu ağrısı tedavisi ameliyatsız mümkün mü?

Kuyruk sokumu ağrısı neden olur? Kuyruk sokumu ağrısı tedavisi ameliyatsız mümkün mü?

Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!

Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!

Spor sakatlıkları yazınızı kabusa çevirmesin! Spor yaparken sakatlanmamak için ne yapmalı?

Spor sakatlıkları yazınızı kabusa çevirmesin! Spor yaparken sakatlanmamak için ne yapmalı?

Tatil hastalıklarıyla baş etmeniz mümkün! Eğer tatilde hasta olmak istemiyorsanız...

Tatil hastalıklarıyla baş etmeniz mümkün! Eğer tatilde hasta olmak istemiyorsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.