Doç.Dr. Yuluğkural: Hastane enfeksiyonlarını Avrupa ile kıyaslamak doğru değil

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Zerrin Yuluğkural, hastane enfeksiyonlarını Avrupa ülkeleri ile kıyaslamanın doğru olmayacağını söyledi. Doç.Dr. Yuluğkural, "Çünkü sağlık politikaları ve sağlıkla ilgili durumumuz bizim o ülkelerle aynı değil. Kuzey Avrupa bambaşka, Güney Avrupa bambaşka. Bakıyoruz Güney Avrupa ile benziyoruz ama Kuzey Avrupa'ya benzemiyoruz" dedi.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Doç.Dr, Zerrin Yuluğkural, düzenlediği basın toplantısında hastanenin enfeksiyon oranlarını anlattı. Genellikle hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde kapılan enfeksiyonlarla ölümlere varan sorunların Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iyi bir noktada olduğunu belirten Doç.Dr. Yuluğkural, şöyle dedi:
"Yaptığımız çalışmalarla enfeksiyon ile mücadelede hedeflediğimiz oranı tutturmuş durumdayız. Bu yani rakamsal olarak baktığımızda, 5.1 diyebiliriz. Bu Türkiye ortalamasında baktığımızda açıkça söylemek gerekirse iyi bir yerde. Türkiye'de benzer hastanelerle yapılan ortalama alındığı tabloda da, ortalamanın içinde bizim hastanemiz yerini alıyor. Bazı hastanelere göre daha iyi olduğumuzdan zaman zaman bize teşekkür olarak bize geri dönüyor, Sağlık Bakanlığı'ndan. Bizim beklediğimiz hastane enfeksiyonunu beklediğimiz oranın da altına düşürmek. Bunun içinde çalışıyoruz."
'İSPANYA BİZDEN ÇOK KÖTÜ DURUM DA'
Gazetecinin, "Avrupa ülkeleri ortalamasına göre Türkiye'deki hastanelerde enfeksiyon oranı karşılaştırması yapılırsa bu sıralama da neredeyiz?" sorusu üzerine Doç.Dr Yuluğkural, şu yanıtı verdi:
"Avrupa ülkelerine baktığımızda bunu pek çok şeyle karşılaştırmak lazım. İspanya ile karşılaştırdığınız da mesela Avrupa dediğinizde, bizden daha çok kötü göreceksiniz. Ama gidip Kuzey Avrupa ülkeleri ile karşılaştırırsanız, onlarda tablo zaten çok daha düşük. Hastane enfeksiyonları açısından. Açık ve net konuşmak gerekirse o ülkelerle kıyaslamak, doğru olmayacak. Çünkü sağlık politikaları ve sağlıkla ilgili durumumuz bizim o ülkelerle aynı değil. Kuzey Avrupa bambaşka, Güney Avrupa bambaşka. Bakıyoruz Güney Avrupa ile benziyoruz ama Kuzey Avrupa'ya benzemiyoruz. Bizim hedefimiz karşılaştırma değil, hastane enfeksiyonunu sıfıra indirmek. Yani karşılaştırmayı kendi ülkemizde yapabiliyoruz. Yurt dışında da karşılaştırma yaptığımız yerler var, daha da eksik olduğumuz yerler var."
'DOMUZ GRİBİ SALGINI YOK'
"Trakya'da domuz gribi salgını vakası var mı?" sorusu üzerine Doç.Dr. Zerrin Yuluğkural, böyle bir rahatsızlığa şu ana kadar rastlanmadığını söyledi. Yuluğkural, şöyle devam etti:
"Domuz gribi dediğimiz daha özelikli D1, N1 ya da diğer alt suçların farklı olarak birleşerek oluşturduğu grip türlerinde türbülans ağı içinde tanımlayarak söylemek lazım. Yani her grip zaten domuz gribi değil, onu da bilmek gerekiyor. Korkudan önce yapmak gereken şey belli. Kimseye domuz gribi oldun ya da kuş gribi oldum ben ilgilendirmemesi lazım. Herkesi şunu ilgilendirmesi lazım, öksürdüğüm zaman başkasına bulaştırıyor mu? Ağzını mendille kapatıyor mu? Elimi sabunla yıkıyor muyum? Hastalağındığım zaman maske takıyormuyum. Başkalarına bulaştırmamak için işte bunları düşünmemiz lazım. Genel olarak temizliği yaptığımız süre içinde kontrol önlemlerini almamak gerekir. Kirlilikten korumak lazım. Gripten korunmak ve enfeksiyondan korunmak içinde de bu hastanede yatan hasta ve yakınları için de geçerli temizlik yapmamız ellerimizi yıkamamız gerekir."
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