Doç.Dr. Yuluğkural: Hastane enfeksiyonlarını Avrupa ile kıyaslamak doğru değil

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Zerrin Yuluğkural, hastane enfeksiyonlarını Avrupa ülkeleri ile kıyaslamanın doğru olmayacağını söyledi. Doç.Dr. Yuluğkural, "Çünkü sağlık politikaları ve sağlıkla ilgili durumumuz bizim o ülkelerle aynı değil. Kuzey Avrupa bambaşka, Güney Avrupa bambaşka. Bakıyoruz Güney Avrupa ile benziyoruz ama Kuzey Avrupa'ya benzemiyoruz" dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Doç.Dr, Zerrin Yuluğkural, düzenlediği basın toplantısında hastanenin enfeksiyon oranlarını anlattı. Genellikle hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde kapılan enfeksiyonlarla ölümlere varan sorunların Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iyi bir noktada olduğunu belirten Doç.Dr. Yuluğkural, şöyle dedi:

"Yaptığımız çalışmalarla enfeksiyon ile mücadelede hedeflediğimiz oranı tutturmuş durumdayız. Bu yani rakamsal olarak baktığımızda, 5.1 diyebiliriz. Bu Türkiye ortalamasında baktığımızda açıkça söylemek gerekirse iyi bir yerde. Türkiye'de benzer hastanelerle yapılan ortalama alındığı tabloda da, ortalamanın içinde bizim hastanemiz yerini alıyor. Bazı hastanelere göre daha iyi olduğumuzdan zaman zaman bize teşekkür olarak bize geri dönüyor, Sağlık Bakanlığı'ndan. Bizim beklediğimiz hastane enfeksiyonunu beklediğimiz oranın da altına düşürmek. Bunun içinde çalışıyoruz."