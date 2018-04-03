“Doğadan uzak kişiler daha çok alerji oluyor”

İSTANBUL, (DHA)- BAHAR mevsiminin gelmesiyle, vücudumuz yabancı maddelere karşı aşırı duyarlılık gösterebiliyor. Özellikle de bahar mevsiminde ağaç polenlerinin alerjik reaksiyonlara yol açtığını söyleyen Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Servet Kayhan, “Doğal ortamlardan uzak kişilerin daha çok alerjik olduğunu görüyoruz” dedi.

Toplumda yüzde 20 civarında alerji görülebileceğini söyleyen Kayhan, alerjilerin 2 yaşından itibaren başladığını ve erken yaşlarda daha sık alerjik reaksiyon görüldüğünü vurguladı.

“SEZARYENLE DOĞMUŞ BEBEKLERDE ALERJİ OLMA ORANI DAHA YÜKSEK”

Alerjinin, bireyin doğuştan itibaren maruz kaldığı ortamlarla da ilişkili olduğunu söyleyen Kayhan, sezaryenle doğmuş kişilerde alerji olma oranının daha yüksek olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

“Normal doğumda, bebek anneden gerekli bağışıklığı kazanabiliyor ancak sezaryenle doğumda böyle bir şey mümkün olmuyor. Doğal ortamdan uzak kişilerde, erken doğumlarda, yeterli anne sütü alamamış bireylerde ve daha çok antibiyotik kullanılması durumunda alerji olma durumu daha yüksek. Özellikle hamilelik, alerjik astım için risklerin biraz daha arttığı bir dönem. Burada solunum kapasitesinin düşmesi, hamilelerin normal kullanması gereken ilaçları bırakmasından da kaynaklı bir risk artışı görüyoruz.”