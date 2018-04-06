Doğal dudak dolgusu nasıl olmadır?

Dudak dolgusu, dudaklara hacim ve kontur kazandırmak için uygulanan estetik bir işlemdir. Günümüzde, dudak dolgusu yönteminde en yaygın kullanılan enjektabl dermal dolgu maddesidir.

Dudaklarınıza ve ağzınızın çevresine enjekte edilebilecek pek çok dermal dolgu maddesi türü vardır. Ancak günümüzdeki en yaygın dolgu maddeleri, hiyalüronik aside benzeyen maddeleri içeren ürünlerdir. Hiyalüronik asit vücutta bulunan doğal bir maddedir. Dudaklarınızda hacim artışına yardımcı olur. Bu tür dermal doldurucular bazen "hiyalüronik asit dolgu maddeleri" olarak adlandırılır.

Hyalüronik asit dolgu maddeleri, aşağıdakileri ekleyerek dudak görünümünü iyileştirebilir. Etkileri genellikle altı ile on iki ay sürer. Bundan sonra dudakların hacmini korumak için yeniden enjeksiyon yapılması gereklidir.

Enjekte edildiğinde, dolgu maddesindeki jel, dudak dokularını destekler ve şekillendirir. Dudağa hacim kazandırılır. Enjekte edilen miktar ile dudakta ne kadar hacim yaratacağı belirlenir. Dudağın boyutu ve şekli üzerinde kademeli değişiklikler yapılabilir. İyileşme sürecine ihtiyaç olmaz. Morluk oluşmaz. Sonuçları uzun ömürlüdür, ancak kalıcı değildir. Hyaluronik asit dolgu maddeleri vücutta bulunanlara benzer maddelerden üretildiklerinden, alerjik bir reaksiyona neden olma ihtimali düşüktür.