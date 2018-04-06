Doğal dudak dolgusu nasıl olmadır?

Dudak dolgusu, dudaklara hacim ve kontur kazandırmak için uygulanan estetik bir işlemdir. Günümüzde, dudak dolgusu yönteminde en yaygın kullanılan enjektabl dermal dolgu maddesidir.
Dudaklarınıza ve ağzınızın çevresine enjekte edilebilecek pek çok dermal dolgu maddesi türü vardır. Ancak günümüzdeki en yaygın dolgu maddeleri, hiyalüronik aside benzeyen maddeleri içeren ürünlerdir. Hiyalüronik asit vücutta bulunan doğal bir maddedir. Dudaklarınızda hacim artışına yardımcı olur. Bu tür dermal doldurucular bazen "hiyalüronik asit dolgu maddeleri" olarak adlandırılır.
Hyalüronik asit dolgu maddeleri, aşağıdakileri ekleyerek dudak görünümünü iyileştirebilir. Etkileri genellikle altı ile on iki ay sürer. Bundan sonra dudakların hacmini korumak için yeniden enjeksiyon yapılması gereklidir.
Enjekte edildiğinde, dolgu maddesindeki jel, dudak dokularını destekler ve şekillendirir. Dudağa hacim kazandırılır. Enjekte edilen miktar ile dudakta ne kadar hacim yaratacağı belirlenir. Dudağın boyutu ve şekli üzerinde kademeli değişiklikler yapılabilir. İyileşme sürecine ihtiyaç olmaz. Morluk oluşmaz. Sonuçları uzun ömürlüdür, ancak kalıcı değildir. Hyaluronik asit dolgu maddeleri vücutta bulunanlara benzer maddelerden üretildiklerinden, alerjik bir reaksiyona neden olma ihtimali düşüktür.
DUDAK DOLGUSU NASIL YAPILIR?
Enjeksiyonluk dudak dolgusu teknikleri, klinik ortamda kesinti olmadan hızlı bir şekilde uygulanabilir. İşlem ortalama 15 – 20 dakikada tamamlanır. Enjeksiyon öncesi, rahatsızlığı hafifletmek için topikal veya lokal uyuşturucu madde uygulanabilir. Enjekte edilecek alanları dikkatle işaretledikten sonra, maddenin dudaklarınıza enjekte edilmesi için çok ince iğneler kullanılır. Enjeksiyondan sonra rahatsızlıkları azaltmak ve şişmeyi kontrol etmek için buz kullanılabilir. Ancak, tedavi alanına sıkı bir baskı uygulanmamalıdır. Ruj veya diğer dudak ürünlerinden prosedürden hemen sonra kaçınılmalıdır.
DUDAK DOLGUSU ENJEKSİYONLARININ YAN ETKİSİ VAR MIDIR?
Hyaluronik asit dolgu maddelerinin yan etkileri geçicidir ve sadece birkaç gün sürebilir. Bunlar arasında kızartı, hafif şişlik ve hassasiyet sayılabilir.
DUDAK DOLGUSU KİMLER İÇİN UYGUNDUR?
Doğal dudaklarınızın yapısı aşırı derecede inceyse, asimetri varsa, yaşlanmadan dolayı hacim kaybı varsa, aşırı ince dudak nedeniyle sinirli ve mutsuz göründüğünüzü düşünüyorsanız daha enerjik bir görünüme sahip olmak için dudak dolgusu enjeksiyonundan siz de faydalanabilirsiniz. Dudak dolgusundan önce sigara içmemelisiniz. Kan sulandırıcı ilaç almamalısınız.
Dudak dolgusu mutlaka estetik cerrahlar ya da dermatologlar tarafından uygulanması gereken ciddi bir operasyondur.
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