Doğal ve nefes alan burunlar için 'fonksiyonel burun estetiği'

Rinoplasti yani burun estetiği ameliyatlarının yapılış nedeni sadece güzel burunlar elde etmekle sınırlı değil. Fonksiyonel burun estetiği ile nefes ve koku almanın iyileşmesi de sağlanıyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Onur Sönmez,” Fonksiyonel burun estetiği, dış görünümünün yanı sıra burnun belki de çok daha önemli olan nefes ve koku alma gibi fonksiyonlarının düzeltilmesi ya da korunmasıdır. Nazal septum dediğimiz burun orta bölme eğriliği, halk arasında burun eti olarak da bilinen alt ve orta konka büyümeleri, polipler ve geniz eti en sık görülen burun tıkanıklığı sebepleridir. Burun estetiği cerrahi prosedürlerini uygularken bu fonksiyonel problemler ihmal edildiği vakit hasta memnuniyeti olmayacaktır. Burun orta bölme eğriliği ile burun aksının eğriliğinin birlikte olduğu vakalarda; nazal valv patolojileri dediğimiz burun kanatları ile ilgili problemlerde ve yine nefes almayı zorlaştıran burun ucunun düşük olduğu durumlarda mutlaka uygulanması gereken bir yöntemdir. Özellikle nazal valv patolojilerinin göz ardı edilmesi sonucu hastada burun eti ya da kemik eğriliği bulunmamasına rağmen estetik cerrahi sonrası burun tıkanıklığı yaşanabilmekte ve revizyon cerrahilere ihtiyaç duyulabilmektedir” dedi.