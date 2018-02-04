Doğru bilinen yanlışlar kanser tedavisini olumsuz etkiliyor

Kanserin özellikle erken evrede yakalandığında tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirten uzmanlar, tıp dünyasının kanserle mücadelenin yanı sıra tedavide doğru bilinen yanlışlarla da mücadele ettiğini kaydetti. Uzmanlar, tıpta yeri olmayan tedavi yöntemleri ve yanlış uygulamaların hastalığın seyrini olumsuz etkileyebileceğini açıkladı.

Memorial Diyarbakır Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümünden Doç. Dr. M. Ali Kaplan, kanserde doğu bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi. Kaplan, "Biyopsi, kanser tanısının konulmasında çok önemli bir yöntemdir. Tanının yanı sıra bazı ilaçların etkinliği için bir takım göstergelerin saptanması ve genetik testlerin uygulanması için de yapılması şarttır. Biyopsi ile hastalığın yayılacağına dair bilimsel veriler yoktur. Ancak toplumda bu tarz söylentilerin bulunduğu ve bazı hastaların sırf bu nedenle biyopsi yaptırmak istemedikleri bilinmektedir. Bu korku oldukça yersizdir. Çünkü biyopsi kanserin yayılmasına neden olmaz" dedi. Tedaviye hastanın bilgisi olmadan başlanması

Kanser hastalığında yapılan önemli yanlışlardan birinin de hastanın durumunun kendisinden gizlenmesi olduğunu belirten Dr. Kaplan, "Tedavi sürecinin daha etkin ilerlemesi için hastanın kendi durumundan haberdar olması gerekir. Bu yüzden modern onkoloji hekimliği, alacağı kararların önemli bir kısmında hastanın bulunmasını ister. Tabii hastaya durumu anlatılırken uygun bir dille ve motive edici şekilde anlatılmalıdır. Bu süreçte psikolojik destekte alınabilir. Hastanın haberi olmadan başlanan tedavi doğru şekilde ilerlemez ve süreç eksik olur. Daha da önemlisi hasta durumunu başka yollarla öğrenerek doktoruna ve yakınlarına karşı bir güven kaybı yaşayabilir. Bu da tedavi aşamasını zora sokar" diye konuştu.

Kemoterapiyi reddetmek

Kanser tedavisinde kemoterapinin hastadan hastaya değişen hedefler için uygulandığını dile getiren Doç. Dr. M. Ali Kaplan, bunların kemoterapi ile hastayı tamamen hastalıktan kurtarmak, cerrahi uygulanmış olan hastada tümörün tekrar etmesini engellemek, kanserli hastanın ömrünü uzatmak ve şikayetlerini azaltmak olduğunu söyledi. Dr. Kaplan, ’kemoterapi tamamen iyileşme sağlamayacaksa kabul etmemek lazım’ anlayışının yanlış olduğunu ve tedavi sırasında doktorun hastasına kemoterapinin olası etkilerini anlatarak, ona tedavinin gerekliliği hakkında bilgi vermesi gerektiğini kaydetti. Ameliyat sonrası hastanın kaybedileceği korkusu

Kanser türlerinin önemli bir kısmı için en etkili tedavi yönteminin ameliyat olduğunu belirten Dr. Kaplan, "Bu nedenle ’bıçak değdiği zaman kanser yayılır’ gibi yanlış bir düşünceyle bu etkin tedaviden hastayı mahrum bırakmak oldukça yanlıştır. Bıçak bu anlamda hastalığın yayılmasına neden olduğu düşüncesi bir kenara tümörün bulunduğu dokudan çıkarılmasını sağlayarak hastalığın tedavisine önemli katkı sunar. Hastalar bu konuda doktorlarının ameliyat önerilerini dikkate almalıdır. Aksi takdirde hastalık baş edilmesi zor bir sürece girebilir" ifadelerini kullandı.

Tedavi sırasında hastadan uzaklaşma

Kanser hastalarında,kemoterapi ya da radyoterapinin bir takım yan etkilere neden olsa da onların yakınları ile temasını engelleyen bir durumun söz konusu olmadığını belirten Dr. Kaplan, "Hatta hastaların en fazla desteğe ihtiyaç duyduğu bu zorlu süreçte yakınları onlara daha fazla ilgi göstermelidir. Böylece hasta yalnız olmadığını düşünerek, psikolojik olarak kendini iyi hissedecektir. Unutmamalıdır ki kanser tedavisinin en önemli ayaklarından biri hastanın moralinin yüksek olmasıdır" dedi. Kanser bulaşıcı düşüncesi

Kanserin bulaşıcı bir hastalık olmadığını ifade eden Dr. Kaplan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle kanserli hasta ile günlük yakın temasta bulunan kişi için risk yoktur. Ancak bir takım mikroorganizmaların neden olduğu kanserler vardır ve bu organizmaların bulaşmasıyla bu kanserlere ait risk artabilse de bu bilgi kanser bulaşıcıdır gibi bir algı oluşturmamalıdır." Kanser hastalarının cinsel yaşamı biter düşüncesi

Kanserin cinsel ilişki ile bulaşmayacağını dile getiren Dr. Kaplan, kemoterapi sürecinde düzenli cinsel ilişkiye engel bir durumun olmadığını kaydetti. Dr. Kaplan, "Ancak, kemoterapi alan hastalarda hamilelik istenen bir durum değildir. Bu nedenle çiftlerin hastalıkla mücadele sürecinde gebelikten korunması büyük önem taşır. Kemoterapi alan bir hasta eğer gebe kalırsa gebeliğin sonlandırılması gerekir. Gebelik sırasında kişide kanser gelişmiş ise gebeliğin sonlandırılması ya da devamı konsey tarafından değerlendirilerek karara bağlanır" diye konuştu.

Şeker kanser hücrelerinin çoğalmasını kolaylaştırır görüşü

Kanser oluşumunda şekerin direkt rol aldığı ya da mevcut kanser hücrelerini beslediği yönünde elde edilen bilimsel bir bilgi olmadığını ifade eden Dr. Kaplan, "Şekerden veya şeker içeriği yüksek olan besinlerden yalnız kanser hastaları değil kanser hastası olmayan her bireyin de uzak durması gerekir. Bu yüzden şekerin kanserli hastaların hayatından çıkarılması gibi bir durum söz konusu değildir. Kanser hastaları da herkes gibi ihtiyacı kadar şeker tüketebilir" şeklinde konuştu. Kemoterapiyi bırakıp bitkisel ilaçlara yönelme

Kanser hastalarının bitkilerle hazırlanan kürleri doktorlarının önerdikleri tedavilerin yerine düşünmelerinin yanlış olduğunu ifade eden Dr. Kaplan, ayrıca kemoterapi esnasında doktora danışmadan bu bitki kürlerini kullanmanın tehlikeli olduğunu söyledi. Dr. Kaplan, "Çünkü bu bitkiler ilaçlarla etkileşerek ilaçların etkisini azaltabilir veya ilaçların etkisini vücuda zarar verecek oranda artırabilir. Bu yüzden kanser tedavisinde mutlaka onkoloji uzmanlarının uygun gördüğü tedavi ve öneriler dikkate alınmalıdır" dedi.