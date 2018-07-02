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Doğum gününde böbrek nakliyle hayata tutundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.07.2018 11:18 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, böbrek yetmezliği olan Hasan Soytürk (32), doğum gününde nakledilen böbrekle yaşama tutundu.

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, böbrek yetmezliği olan Hasan Soytürk (32), doğum gününde nakledilen böbrekle yaşama tutundu. Soytürk, "Nakil için geldiğim Antalya'da doğum günüm olduğunu hatırladım. Çok mutluyum" dedi.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan Hasan Soytürk'e, 2002 yılında kronik böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu. Hastalığı nedeniyle eğitimini de yarıda bırakmak zorunda kalan Soytürk, böbrek nakli için 2 Haziran günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Soytürk, Organ Nakli Koordinasyon Merkezi'nde nakil formu doldururken, doğum tarihini soran koordinatöre, 2 Haziran'da doğduğunu söyledi. Soytürk'ün, doğum gününde böbrek nakli olacağı o an aklına geldi. Kadavradan böbrek nakliyle hayata tutunan Soytürk, naklin doğum gününde gerçekleştirilmesinin, kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

17 yıldır kronik böbrek rahatsızlığıyla yaşadığını anlatan Hasan Soytürk, "Böbreklerim bitmişti. O günden 2009 yılına kadar diyalizle hayatımı sürdürdüm. 2009 yılında çıkan böbrek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde nakledildi. 2 yıl bu böbrekle yaşamımı sürdürdüm. Hastalığım nedeniyle böbreğim tekrar iflas etti. Tekrar diyalize girmeye başladım. 2 Haziran'ın doğum günüm olduğunu bilmiyordum. Hastanedeki koordinatör arkadaşlar doğum tarihimi sorduklarında, o günün doğum günüm olduğunu hatırladım, çok heyecanlandım. O an çok mutlu oldum. 17 yıl hastalığımla mücadele ederken bağışlanan bir böbrekle yeniden yaşama bağlandım. O kadar çok organ bekleyen insan var ki 30 yıl diyalize giren hastalar var. Organlarınızı bağışlayın cana can katın" diye konuştu.

'30 BİN KİŞİ ORGAN NAKLİ BEKLİYOR'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, organ bekleyen hasta sayısının her geçen gün çığ gibi büyüdüğünü, şu an yaklaşık 30 bin nakil bekleyen hasta olduğunu kaydetti. Bu hastalardan 22 bininin böbrek beklediğini dile getiren Prof. Dr. Aydınlı, "Böbrek hastalarının ömrü, diyaliz ve diyaliz sonrasında yaşanan sıkıntılarla geçiyor. Organ bağışı kutsal bir vatandaşlık görevidir. Herkesi organ bağışı gönüllüsü olmaya davet ediyorum" dedi.

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