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Doğum gününde kalbine yenildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2018 22:26 | Son Güncelleme

Koçarlı ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan ve doğum gününde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Akdeniz'i meslektaşları son yolculuğuna uğurladı

AYDIN (AA) - Aydın'nın Koçarlı ilçesinde aile hekimi olarak çalışan ve doğum gününde hayatını kaybeden 54 yaşındaki Dr. Selami Akdeniz Aydın Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Koçarlı Toplum Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak çalışan evli ve bir çocuk babası Akdeniz, dün doğum gününü arkadaşlarıyla kutladı. Kutlamanın ardından rahatsızlanan Akdeniz ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Akdeniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akdeniz için daha önce görev yaptığı Aydın Devlet Hastanesi Başhekimlik binası önünde bir tören düzenlendi.

Törene, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Candal, Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Refik Kunt, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Dr. Akdeniz’in cenazesi Emir Sultan Camisi’nde kılınan namazın ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın doğum günü doktor Selami Akdeniz

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