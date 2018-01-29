Doğum kontrol hapını bırakır bırakmaz hamile kalabilir miyim?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu konuda şu bilgileri verdi:

“Kadın, gebelik arzu ettiğinde hap almayı bırakması yeterlidir. Hatta yapılan çalışmalarda doğum kontrol hapını daha uzun süre kullananların, daha kısa süre kullananlardan daha erken gebe kaldığı gözlendi.

Bazen doğum kontrol hapları adetteki düzensizlikleri maskeler. Hapı bıraksalar bile adetleri düzene oturmadıkça gebe kalamayacaklardır.

Peki hapı bıraktıktan sonra adet döngüsünün yeniden yapılanması ne kadar sürer?

Yapılan çalışmalara göre, hapı bıraktıktan sonraki üç ay düzensiz adet döngüsüyle karşılaşılabilir. Hapın bırakılmasını takip eden ilk periyoda “çekilme kanaması” adı verilir. Bu kanama hap kullanırken olandan daha farklı olabilir. Bu takip eden periyod ise daha doğala yakındır.

HAPIN KULLANIM SÜRESİ GEBELİĞİ OLUMSUZ ETKİLEMEZ

Human Reproduction Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmada, hapla korunan kadınların, hapı bıraktıktan sonra gebe kalma sürecinde, diğer yöntemlerle korunanlara göre 2-6 aylık bir gecikme olabileceğini ortaya koymuştur.