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Doğum kontrol hapını bırakır bırakmaz hamile kalabilir miyim?

SAĞLIK HABERLERİ | 29.01.2018 16:17 | Son Güncelleme 3 saat önce

Doğum kontrol hapı, her gün ve aynı saatte alınırsa gebeliği yüzde 100’e yakın önler. Doğum kontrol hapı kullanmanız, asla gebelik istemediğiniz anlamına gelmez. Ama yine de pek çok genç kadın hap kullanmaya son verdikten ne kadar sonra gebe kalabileceğini merak ediyor.

Doğum kontrol hapını bırakır bırakmaz hamile kalabilir miyim?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu konuda şu bilgileri verdi:

“Kadın, gebelik arzu ettiğinde hap almayı bırakması yeterlidir. Hatta yapılan çalışmalarda doğum kontrol hapını daha uzun süre kullananların, daha kısa süre kullananlardan daha erken gebe kaldığı gözlendi.

Bazen doğum kontrol hapları adetteki düzensizlikleri maskeler. Hapı bıraksalar bile adetleri düzene oturmadıkça gebe kalamayacaklardır.

Peki hapı bıraktıktan sonra adet döngüsünün yeniden yapılanması ne kadar sürer?

Yapılan çalışmalara göre, hapı bıraktıktan sonraki üç ay düzensiz adet döngüsüyle karşılaşılabilir. Hapın bırakılmasını takip eden ilk periyoda “çekilme kanaması” adı verilir. Bu kanama hap kullanırken olandan daha farklı olabilir. Bu takip eden periyod ise daha doğala yakındır.

HAPIN KULLANIM SÜRESİ GEBELİĞİ OLUMSUZ ETKİLEMEZ

Human Reproduction Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmada, hapla korunan kadınların, hapı bıraktıktan sonra gebe kalma sürecinde, diğer yöntemlerle korunanlara göre 2-6 aylık bir gecikme olabileceğini ortaya koymuştur.

Çalışma, 18-40 yaş aralığındaki 3 bin 727 kadını kapsamaktadır. Katılımcılar hapı bıraktıktan sonraki 12 ay boyunca aylık olarak sorgulanmışlardır. Çalışmada doğum kontrol hapını daha uzun süre kullananalar, daha kısa süre kullananlardan daha erken gebe kalmışlardır.

Yani hapın kullanım süresi gebeliğin oluşumunu olumsuz etkilemez.

21 YAŞINDAN ÖNCE HAP KULLANMAYA BAŞLAYANLAR

21 yaşından önce hap kullanmaya başlayanlar, daha ileri yaşlarda hap kullanmaya başlayanlardan daha zor gebe kalmaktadır. 21 yaşından önce hap kullananlarda, zeminde daha ciddi problemler olduğu için, hap bırakıldıktan sonra bu sorunlar tekrar ortaya çıkmakta ve gebe kalmaları zorlaşmaktadır.

HAPI BIRAKIRKEN NELERİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURMALI?

Genel kadın sağlığı: Troid fonksiyonları, PCOS ve hipofiz bezi hastalıkları gebe kalma sürecini etkiler. Aşırı kilo veya aşırı zayıf olmak da gebe kalmayı güçleştirir.

Üreme sağlığı: Pelvik enfeksiyonlar, tıkalı tüpler, endometriosis gebe kalmayı engelleyebilir.

Erkeğin üreme sağlığı: Düşük sperm sayısı önemli bir faktördür.

Seks yapma sıklığı: Gebelik olasılığını maksimumda tutmak için çiftlerin 2-3 günde bir seks yapması gerekir.

Kadın yaşı: Gebelik olasılığı 35 yaş sonrasında azalır. Bir yıl korunmadan seks yapan 19-26 yaş aralığındaki kadınlarda gebelik olasılığı yüzde 92 iken, 35-39 yaş aralığında bu oran yüzde 82’dir.

Sonuç olarak, gebe kalabilmek bir çok faktörle alakalı bir durumdur. Hap kullanmayı bırakmak en önemli adımdır. Ama bu kararı verirken vücut sağlığınızın uygun durumda olması çok önemlidir.

Sağlıklı bir gebelik için; vitamin ve folik asit desteği, sigaranın bırakılması, alkol kullanımından kaçınmak, stresi minimumda tutmak önemlidir.

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gebelik doğum kontrol hapı

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