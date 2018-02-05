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Doğum sonrası annelerin yaşadığı psikolojik bozukluklar

SAĞLIK HABERLERİ | 05.02.2018 15:54 | Son Güncelleme

Psikolog Enise Öziç, doğum sonrası annelerin yaşadığı psikolojik bozukluklar hakkında açıklamalarda bulundu.Liv Hospital Samsun’dan Psikolog Enise Öziç, “Annelik duygusu şüphesiz kadınlar için tarif edilemeyen bir duygudur ve hemen hemen her kadın için bebeği dünyaya geldikten sonra kendi önceliği çoğu zaman bebeği olabilmektedir.

Psikolog Enise Öziç, doğum sonrası annelerin yaşadığı psikolojik bozukluklar hakkında açıklamalarda bulundu.
Liv Hospital Samsun’dan Psikolog Enise Öziç, “Annelik duygusu şüphesiz kadınlar için tarif edilemeyen bir duygudur ve hemen hemen her kadın için bebeği dünyaya geldikten sonra kendi önceliği çoğu zaman bebeği olabilmektedir. Bununla birlikte anneler bazı duygusal, psikolojik süreçlerden geçebilmektedirler. Bu süreçler sırasıyla annelik hüznü, doğum sonrası depresyon ve doğum sonrası psikoz olabilmektedir. Annelik hüznü; doğumdan sonra 3-4 gün içinde ortaya çıkar,10-15 gün içinde kendiliğinden geçer. Belirtileri çoğu zaman sık ağlama, huzursuzluk, dikkati toplayamama, uykusuzluk, keder, sinirlilik hali şeklinde olabilir. Bu duygular çoğu annede olur ve geçicidir. Annelik hüznü yaşarsam ne yapmalıyım; sakin kalmaya çalışın. Geçeceğini kendinize telkin edin. Yetersizlikle ilgili olumsuz düşüncelerine aldırış etmemeye dikkat edin. Sağlıklı beslenin Yürüyüş yapın, doğum sonrası depresyon, doğumdan bir ay ve sonrasında kendisini gösterebilmektedir. Her annede yaşanmamakla birlikte doğum sonrası depresyonun bazı belirtileri şunlardır: Annelerde bebeklerini sevemedikleri düşüncesi, bebek bakımı ile ilgili yoğun endişeler, yetersizlik kaygıları bebeğe zarar vermeye yönelik obsesif düşünceler, iştahsızlık, uykusuzluk, anksiyete, bebekle ilgilenememe şeklinde sıralanabilir” dedi.

Sanrı veya halüsinasyonlar yaşanabilir
Psikolog Öziç şöyle devam etti: “Doğum sonrası süreçte hormonlardaki hızlı düşüş annede kimyasal değişikliklere neden olur. Bu kimyasal değişikliklere ek olarak bebek sahibi olmak ile ilişkili soysal ve psikolojik değişiklikler anneyi olumsuz etkileyebilmektedir. Dolayısıyla bu belirtileri kişi uzun süre yaşadığını düşünüyorsa psikolog veya psikiyatrist tarafından uzman desteği almaya çalışmalıdır. Doğum sonrası psikoz ise postpartum psikoz olarak da geçmektedir, doğum sonrası dönemde ortaya çıkan psikiyatrik bozuklukların en şiddetlilerindendir. Doğum sonrası dönemde yüzde 0.1

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