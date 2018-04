Doğum sonrası hijyen ihmali, enfeksiyonlara davet çıkarıyor

Doğum öncesi ve sonrası anne hijyeninin önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Korkut hijyen konusununda şu bilgileri verdi: "Doğum öncesi her gün banyo yapmamız gerekiyor. Banyo vücuttaki bakteriyel floranın yerleşmesini engelleyen bir şeydir. Doğal malzemelerle yıkanmak en iyisidir. Ben hastalarıma genelde bebeklerde kullanılan şampuanları veya bitkisel, doğal ürünleri tercih etmelerini öneriyorum. Onun dışında epilasyon istedikleri gibi yapabilirler bunda da serbestler... Hijyen çok önemli, özellikle idrar kaçırma gibi bir sorun varsa mesane pedlerinin kullanılmasını öneriyoruz. Külotların her gün değişmesini ve alt bölge temizliğinin önden arkaya doğru yapılmasının arka mikrobun ön tarafa, idrar bölgesine vajinal bölgeye değmemesini öneriyoruz.

Doğum sonrası ise aynı şekilde hastalarımızın, lohusa adaylarımızın ya da annelerimizin mutlaka her gün banyo yapmaları her gün iç çamaşırı değiştirmeleri ve mesane veya normal pedlerini kanamaları fazla olmasa bile 3 saatte bir değiştirmeleri çok önemlidir çünkü kanda üreyen bakteriler hijyen açısından hastalıkları ortaya çıkartabilir. Anneler özellikle bebekle uğraşırken kendi bakımlarını ihmal ediyorlar".