Doğum sonrası hijyen ihmali, enfeksiyonlara davet çıkarıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadide Korkut, anne adaylarının doğum öncesi ve sonrasında dikkat etmesi gereken noktaları açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğum istatistiklerine göre toplam doğurganlık hızı, 2015 yılında 2,15 çocukken 2016 yılında 2,10 çocuk olarak gerçekleşti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadide Korkut, doğum öncesi ve sonrasında anne adaylarının dikkat etmesi gerekenleri açıkladı. Rahat bir doğum için gebe kalmadan önce kontrollerini yaptırmaları gerektiğinin altını çizen Dr. Korkut, "Sigarayı bırakmak, kilo konusunda dikkatli olarak ideal kiloya inerek metabolizmayı rahatlatmak, Guatr varsa ilaçlarınızı düzenlemek, şeker seviyelerini normale indirerek anomali riskini azaltmak, folik asite iki üç ay önceden başlayarak nöral tüp defekti yani beyin ve omurga gelişimlerini sağlayan folik asiti alarak, bebeğin anomali riskini azaltmak gerekebilir. Ayrıca, kimyasal maddelerden uzak durmak ve beslenmenize dikkat etmek, hayatınızdaki radyasyonu azaltmak bunlar için çok önemli" dedi.

Onun dışında rahat bir doğuma hazırlık için bir yıllık bir evlilik cinsel hayatın oturması açısından önemli olduğunu vurgulayan Dr. Nadide Korkut, "Çünkü gebelikle birlikte bazen cinselliğe müsaade etmeyeceğimiz durumlar olabiliyor. Plasenta Previa (Bebeğin anne ile arasındaki ilişkiyi sağlayan plasentanın, bebeğin önde gelen kısmından daha aşağıda yani servikse daha yakın olması) gibi erken doğum tehlikesi durumlarında bir yıldan sonra gebeliği düşünmek hem annelik psikolojisine hazır olmayı sağlayacaktır hem de aile ortamı ve dengelerin oturmasını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Doğum öncesi son hazırlıklar

Op. Dr. Nadide Korkut, "9 ay geçti, doğumumuz gerçekleşecek, aklımızda birtakım soruların kalmaması lazım... Onun için öncelikle ailemizle ilgili tam bir destek aldığımızı, doktor olarak da tıbbi desteğimizin iyi olduğunu düşünerek doğuma yaklaştık diyelim... Doğum tamamen biyolojik, fiziksel ve ruhsal bir başarıdır. Fiziksel başarı derken bebeğin duruş şekli, kilosu ve sizin pelvis yapınızın uyumlu olarak doğum sırasında kaslarınızın gücüyle ağrıları doğru kullanarak doğurmak olayıdır. O nedenle güvenilir bir ortam, güvenilir bir ekip, güvenilir bir aile ile yola çıkmak doğrudur ve başarıyı sağlamak için de istemek çok önemlidir. İstemek dışında da şartlar ve koşulların uygun olması gerekir. Çatının, bebeğin duruşunun, kilosunun uygun olması gerekir, doğru hastane ve yoğun bakımın olduğu, ekibin tam olduğu yerleri seçmek önemlidir. Herşey yüzde 90 yolunda giderse de bazen yüzde 10 şanssızlıkları bertaraf edebilecek teknik donanımların ve özelliklerin olduğu hastanelerde doğum gerçekleşmelidir" ifadelerini kullandı.

Doğum çantasında anne için mesane pedi, bebek içinse bebek bezleri önemli

Doğum öncesi anneler ve bebekleri için doğum çantası konusunun hazırlık için önemli olduğunu belirten Op. Dr. Nadide Korkut, hangi hazırlıklar yapılması gerektiğini şöyle özetledi: "Anne kendi ihtiyacı olan şeyleri önceden planlayıp çantasına koymalıdır. Bunlar pamuklu, sağlıklı, temiz, ütülenmiş özellikle yüksek belli, çok dar ve çok bol olmayan esnekliği olan iç çamaşırlar olmalıdır. Lohusa sütyeni gibi açılıp kapanabilen özellikleri bulunan iç çamaşırı dışında 3 saatte bir sık sık değiştirmek üzere mesane pedlerimizin yanımızda olması gerekiyor. Annelerin kendini daha iyi hissetmesi açısından gecelikleri veya pijamaları üşümemeleri adına da ya da terini alması açısından ödem atarken pamuklu atlet ya da bir şal, hırka gibi bir şey olabilir. Terlik, çorap ve ıslak mendil gibi malzemeleri almaları gerekmektedir.

Bebek için hastane çıkışı denen bir olgu var. O da en çok bebeklerin başlarından üşümeleridir. Bebeklerin başlarına takılabilecek pamuklu yine tahriş etmeyen sağlıklı doğal materyalden yapılmış pamuklu giysiler, başlık, eldiven ve tulum gibi elbiseler olmalıdır. Bebek bezlerinin yanlarında bulundurulması önemli unsurlar arasındadır".

Doğum öncesi ve sonrası anne hijyeninin önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Korkut hijyen konusununda şu bilgileri verdi: "Doğum öncesi her gün banyo yapmamız gerekiyor. Banyo vücuttaki bakteriyel floranın yerleşmesini engelleyen bir şeydir. Doğal malzemelerle yıkanmak en iyisidir. Ben hastalarıma genelde bebeklerde kullanılan şampuanları veya bitkisel, doğal ürünleri tercih etmelerini öneriyorum. Onun dışında epilasyon istedikleri gibi yapabilirler bunda da serbestler... Hijyen çok önemli, özellikle idrar kaçırma gibi bir sorun varsa mesane pedlerinin kullanılmasını öneriyoruz. Külotların her gün değişmesini ve alt bölge temizliğinin önden arkaya doğru yapılmasının arka mikrobun ön tarafa, idrar bölgesine vajinal bölgeye değmemesini öneriyoruz.

Doğum sonrası ise aynı şekilde hastalarımızın, lohusa adaylarımızın ya da annelerimizin mutlaka her gün banyo yapmaları her gün iç çamaşırı değiştirmeleri ve mesane veya normal pedlerini kanamaları fazla olmasa bile 3 saatte bir değiştirmeleri çok önemlidir çünkü kanda üreyen bakteriler hijyen açısından hastalıkları ortaya çıkartabilir. Anneler özellikle bebekle uğraşırken kendi bakımlarını ihmal ediyorlar".