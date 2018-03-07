Doğum Uzmanı Tonguç, “Gebeliğe obezite veya düşük kilo ile başlamayın”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Menşure Tonguç, gebeliğe obezite veya düşük kilo ile başlanmaması gerektiğini belirterek, bunun mineral ve vitamin kaybına yol açtığını söyledi.

Özel İsfendiyar Anadolu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Menşure Tonguç, “Gebelikte Mineral ve Vitamin Kullanımı” hakkında bilgilendirmede bulunarak, “Gebelik anabolik bir durumdur. Gebelikte hem enerji ihtiyacında, hem de vitamin-mineral ihtiyacında artış vardır. Fetal kilo anne beslenmesi ile yakından ilişkili olup, özellikle son trimesterde annenin aldığı kilo ve beslenme durumu fetüsün doğum ağırlığında önemlidir. Yetersiz beslenme, mineral ve vitamin eksikliği kötü gebelik sonuçları ile ilişkilidir” dedi.

Gebelikte vitamin ve mineral yetersizliğinin en önemli nedenlerinin başında gelen etkenleri de açıklayan Op. Dr. Tonguç, “Gebelikte yetersiz beslenme ve diyette yetersiz alım, ilaç, alkol ve madde bağımlılığı, katı vejetaryenlik, sigara kullanımı ve gebeliğe obezite veya düşük kilo ile başlanması gibi nedenlerdir” diye konuştu.

Gebelikte vitamin ve mineral açısından kadınların desteklenmesinin önemli olduğunu söyleyen Op. Dr. Tonguç, şöyle konuştu: “Çünkü geri kalmış ülkelerde halen 50 milyon kişi yetersiz demir alımına bağlı olarak anemiktir. Yine, tüm dünyada 1 milyon kadın ve çocukta vitamin A eksikliği vardır. Vitamin-mineral desteği özellikle geri kalmış ülkelerde önemlidir. Çünkü genel olarak bu ülkelerde hem yetersiz hayvansal gıda alımı, hem de yetersiz sebze-meyve alımı vardır. Bu nedenle UNICEF 1999 yılında, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde tüm gebeliklerde vitamin-mineral desteği verilmesi gerektiğini bildirmiştir. Bu vitamin-mineral kombinasyonunda; vitamin olarak A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, folik asit bulunmalı iken, mineral olarak ise, selenyum, iyot, demir ve çinko olması gerektiğini bildirmiştir.”