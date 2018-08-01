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Doğumda darp iddiasına soruşturma

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.08.2018 11:51 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca Diyarbakır'da hamile kadınının doğum sırasında darbedildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Diyarbakır'da hamile kadınının doğum sırasında darbedildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hamile kadına doğum esnasında darp iddiası" başlığıyla basında yer alan haberdeki iddialar üzerine Diyarbakır Sağlık Müdürlüğünce ilgililere yönelik inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, inceleme neticesine ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerinin uygulanacağı bildirildi.

İnceleme süresince adı geçen personelin doğum salonundaki görevinden alındığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Doğum esnasında darp iddiası Sağlık Bakanlığı soruşturma

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