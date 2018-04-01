Tekirdağ’da "Anne Dostu Hastane" programı kapsamında yapılan çalışmalara destek vermek ve hızla yükselen sezaryen doğum oranlarına dikkati çekerek normal doğumun teşviki amacıyla “Doğurana, Doğana ve Doğum Anına Destek” sempozyumu yapıldı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından organize edilen “Doğurana, Doğana ve Doğum Anına Destek” sempozyumu Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük konferans salonunda yapıldı. Sempozyuma; İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Bayram Zengin, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Atakan Eren, tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinden kadın ve doğum hastalıkları uzmanları, aile hekimleri, ebeler, hemşireler ve diğer sağlık personelleri katıldı.

Kadın Doğum Uzmanları Dr. Hakan Çoker, Dr. Semra Özer ve Dr. Sinem Albayrak Kaya, Uzman Psikolog Neşe Karabekir, Dr. Hülya Becerir ve Öğretim Görevlisi Meryem Metinoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda; anne dostu hastane felsefesi, doğumda non-farmakolojik yöntemlerin kullanımı ve gebeye destek yöntemleri, doğumun fizyolojisi ve bunun günümüz koşullarında nasıl korunabileceği, doğana, doğurana, doğum anına ve doğuma saygının doğum odalarında nasıl sağlanabileceği konularında sunumlar gösterildi.