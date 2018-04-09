Doğuştan gelen kalp hastalığını 31 yıl sonra öğrendi

Buse ÖZEL / Ömer HASAR, İSTANBUL, (DHA)-47 yaşındaki Hicran Cüce, doğuştan kalp hastasıydı. İlkokulda aşırı yorgunluk şikayeti olduğu için hiç Beden Eğitimi dersine katılamadığını söyleyen Cüce, koşan, oyun oynayan çocuklara hep özendi.31 yaşına geldiğinde kalp hastası olduğunu öğrendi. Uzun yıllar hastane ve ev arasında mekik dokuduktan sonra hastalığı ilerleyince vücudunda ödem oluşmaya, yürümekte zorluk çekmeye başladı. Gittiği bir doktor kendisine 6 aylık ömrünün kaldığını söyledi. Eşi Turgay Cüce ile birlikte çok üzüldüklerini söyleyen Hicran Cüce, son umudu olan kalp nakli için zorlu bir bekleyiş içine girdi.

"BİR MUCİZE OLMASI GEREKİYORDU"

Kasım ayında yattığı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde kendisine uygun kalp bağışı beklerken telefon geldi ancak kalp uzakta olması nedeniyle başkasına nakledildi. Büyük bir üzüntü yaşayan Hicran Cüce'nin kurtulması için kendi deyimiyle "Mucize olması gerekiyordu." O mucize gerçekleşti ve 3 gün sonra, hayatını kaybeden 32 yaşında bir gencin ailesi organlarını bağışlamayı kabul etti. O gencin kalbi, Hicran Cüce'de atmaya başladı ve yeniden doğdu.