Doğuştan gelen kalp hastalığını 31 yıl sonra öğrendi

Buse ÖZEL / Ömer HASAR, İSTANBUL, (DHA)-47 yaşındaki Hicran Cüce, doğuştan kalp hastasıydı. İlkokulda aşırı yorgunluk şikayeti olduğu için hiç Beden Eğitimi dersine katılamadığını söyleyen Cüce, koşan, oyun oynayan çocuklara hep özendi.31 yaşına geldiğinde kalp hastası olduğunu öğrendi. Uzun yıllar hastane ve ev arasında mekik dokuduktan sonra hastalığı ilerleyince vücudunda ödem oluşmaya, yürümekte zorluk çekmeye başladı. Gittiği bir doktor kendisine 6 aylık ömrünün kaldığını söyledi. Eşi Turgay Cüce ile birlikte çok üzüldüklerini söyleyen Hicran Cüce, son umudu olan kalp nakli için zorlu bir bekleyiş içine girdi. "BİR MUCİZE OLMASI GEREKİYORDU" Kasım ayında yattığı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde kendisine uygun kalp bağışı beklerken telefon geldi ancak kalp uzakta olması nedeniyle başkasına nakledildi. Büyük bir üzüntü yaşayan Hicran Cüce'nin kurtulması için kendi deyimiyle "Mucize olması gerekiyordu." O mucize gerçekleşti ve 3 gün sonra, hayatını kaybeden 32 yaşında bir gencin ailesi organlarını bağışlamayı kabul etti. O gencin kalbi, Hicran Cüce'de atmaya başladı ve yeniden doğdu. Nakli gerçekleştiren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kalp Nakli Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Balkanay ise 9-15 Nisan Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle de insanların organ bağışı konusunda duyarlı olmaları gerektiğine bir kez daha dikkat çekti. "AKCİĞER NAKLİ BEKLEYEN BİR HASTANIN KALBİ NAKLEDİLDİ" Hicran Cüce'nin kalp yetmezliği, solunum yetmezliği ve efor düşüklüğü ile kendilerine başvurduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Mehmet Balkanay, yoğun bakımda tedavi edilen hastası Cüce ile ilgili olarak şunları söyledi: "Akciğer nakli bekleyen ancak uygun donör olmadığı için hayatını kaybeden bir hastanın organları bağışlandı. Biz de akciğer nakli bekleyen hastanın kalbini aldık. Hicran Hanım da nakil olduktan kısa bir süre sonra tekrar servise alındı ve bizim immün sistemimizi baskılayan, organ reddini önleyen ilaçlarımız ile tedavisine başlandı ve sonrasında da taburcu ettik. Şu anda naklin üzerinden 4 ay geçti ve iyi durumda." "6 AY ÖMRÜN KALDI" DENİLDİ 2012 yılında vücudunda ödemler oluşmaya başlayınca hastalığının ilerlediğini anlayan Cüce, 'Nefes darlığı, merdiven çıkamama, yürüyememe" gibi şikayetler ile doktora başvurdu ve sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Gelmeden önce bir doktorum bana 6 ay ömrümün kaldığını söyledi. Hastaneye yattıktan sonra çok sıkıldığım dönemlerim oldu. Doktorlarımın hepsi bana umut verdi. Bir akşam organ bağışında bulunulduğu söylenince çok duygulandım. Hazırlıklar yapıldı. Ne olduğunu anlamadım bile. Çok büyük bir ekip ameliyata girdi ve doktorlarımız beni tekrardan hayata döndürdü.