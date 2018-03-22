Doktor adayları beyaz önlük giydi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Atatürk Kongre Merkezinde düzenlenen törene; AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Sağbaş, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Adem Aslan ile beraber akademisyenler ve öğrenci aileleri katıldı.

Törenin açış konuşmasını yapan AKÜ Tıp Fakültesi Dekan V. ve AKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Adem Aslan, 1. sınıfta 200 öğrenci olmak üzere AKÜ Tıp Fakültesi toplam öğrenci sayısının 982 olduğunu ifade etti.Aslan, “Tıpta uzmanlık öğrencimiz ise 141’dir. Fakültemizde 23 profesör, 34 doçent, 56 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi, 3 uzman, 141 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 260 akademik personel ile eğitim-öğretim devam etmektedir” dedi.

AKÜ Tıp Fakültesi misyonunu ve vizyonunu açıklayan Aslan, “Misyonumuz insana saygı ve hizmeti temel alan her biri kendi alanında iyi yetişmiş, milli ve manevi değerlerimize bağlı, çağa uygun, aşırılıktan uzak tıp doktoru ve eğiticileri yetiştirmektir. Vizyonumuz ise ulusal ve uluslararası bilimsel düzeyde tanınan tıp eğitimi ve öğretiminde yetkinliği kabul edilen, ülkemiz sağlık protokolünün oluşturulması ve geliştirilmesinde söz sahibi öncü bir tıp fakültesi olmaktır” diye konuştu.

AKÜ Tıp Fakültesi 700 tıp doktoru ve 345 uzman doktor mezun etti

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ise, 1998 yılında kurulan AKÜ Tıp Fakültesinin 1999 yılında tıpta uzmanlık eğitimine, 2002 yılında ise tıp doktorluğu eğitimine ev sahipliği yapmaya başladığını söyledi. 2008 yılında ilk mezunlarını verdiklerini söyleyen Solak, “Kuruluşundan bu yana 700 tıp doktoru, 345 uzman doktorun mezun olduğu fakültemizde halen 982 öğrenci tıp eğitimi, 141 öğrenci ise tıpta uzmanlık Eğitimi almaktadır. Bugün de AKÜ Tıp Fakültesi ailesine katılan 175 öğrencimizin beyaz önlükle buluşmalarını ve 3. sınıflarımızın yürüttüğü Bilimsel Araştırma Projelerinde gösterdikleri başarıyı kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

AKÜ Tıp Fakültesinin hedeflerinden bahseden ve hedefleri gerçekleştirmek için birçok atılımda bulunduklarını vurgulayan Solak, “Hedefimiz öncelikle bölgemizde ve ülkemizde eğitim öğretim ve bilimsel açıdan tanınır, seçkin ve örnek gösterilecek bir eğitim kurumu olmaktır. Fakültemizde verilen eğitim, sağlık ve araştırma hizmetlerini üniversitemizin ve ilimizin topluma açılan vitrini olarak görmekteyiz. Bu bağlamda fakültemizi her yıl fiziksel ve akademik olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Kaliteli ve çağdaş standartlarda bir tıp eğitimi kaliteli sağlık hizmetinin verildiği, yeterli sayıda hasta çeşitliliğinin olduğu, uygun alt yapı ve cihaz imkânlarının bulunduğu, iyi organize edilen merkezlerde verilebilir” diye konuştu.

Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin beyaz önlüklerini giymesinin ardından tören, Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Projelerinde dereceye giren üçüncü sınıf öğrencilerine ödüllerinin verilmesi ve düzenlenen kokteyl ile sona erdi.