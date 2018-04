Doktor Yusuf Yağmur: “Kolon kanseri önlenebilir“

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü Prof. Dr. Yusuf Yağmur kolon kanserinin nedenlerinden ve tedavisinden bahsetti.

Kolon kanserinin önlenebileceğini belirten Yağmur, "Kalın bağırsak kanseri, organın iç yüzeyini örten tabakada yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıdır. Hastalığa her yaşta rastlansa da sıklıkla 50 yaş ve üzerindeki kişilerde daha çok görülür. Ortalama görülme yaşı 63’tür. Kadın ve erkekler arasında görülme sıklığı benzer oranlardadır. Sindirim sisteminde ince bağırsaktan sonra gelen 1.5-2 metrelik kısmına kolon, yani kalın bağırsak denir. Kolonun son 15 santimetrelik bölümü ise rektum olarak adlandırılır. Bu dokularda meydana gelen hücre değişimleri ve buna bağlı tümörleşmeler kanser olarak nitelendirilir. Yaşam süresi boyunca her 50 kişiden birinde kolorektal kanser görülmektedir. Kolorektal kanserin kesin sebebi bilinmemekle birlikte risk faktörünü arttıran bazı etkenler vardır. Ailede kolorektal öykü bulunması, genetik riski artıran etkenlerdendir. Polip varlığı da kolorektal kanser riskini artırır. polip çıkarılmalı ve düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Daha önceden kolorektal kanser geçirmiş olmak risk faktörünü artırır. Kanser tekrar edebilir, ayrıca yumurtalık, rahim ve meme kanseri öyküsü olan kadınlarda risk faktörü daha yüksektir. Bunlar dışında sigara kullanmak ve beslenme alışkanlıkları da riski yükseltir. En sık rastlanan belirtiler; ishal veya kabızlık, bağırsakta tam boşalmama hissi, bağırsak alışkanlarındaki değişimler, dışkıda kan, gaz, kramp, şişkinlik, ani kilo kaybı, sürekli yorgunluk, bulantı, kusma, normalde olduğundan daha ince dışkılama (dışkı çapının küçülmesi) şeklinde sıralanabilir" dedi.

Kolon kanseri tedavisi

Yağmur, kolon kanserinin devamında, “Teşhis için öncelikle hastanın öyküsü alınır. Ardından bazı tetkikler yapılır. Dışkıda gizli kan incelemesi son derece kolay bir testtir. Hastanın özel kartlar üzerine alacağı küçük miktarda dışkı örnekleri laboratuvarda incelenir. Radyolojik tetkikler gibi diğer laboratuvar tetkikleri (kan sayımı, biyokimyasal tetkikler vb) kesin tanı için de endoskopik tetkikler (rektoskopi, sigmaidoskopi, kolonoskopi) ve biyopsi (görülen lezyondan parça alınması ve patolog tarafından incelenmesi) kolon kanseri teşhisi için başvurulan yöntemlerdir. Diğer kanserlerde olduğu gibi kolon kanseri de belirli bir büyüklüğe ulaşana kadar belirti göstermez. Bu sebeple belirti yokken tümörün tespiti erken teşhis açısından önemlidir. Erken tanı tedavi başarısında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle 50 yaş üstü bireyler düzenli olarak kolonoskopi yaptırmalıdır. Kalın bağırsak kanserinin tedavisi cerrahi müdahaleyle gerçekleşir yani tümörlü bölge çevreden bir miktar sağlam doku ve lenf düğümleriyle birlikte çıkarılır. Ardından hastalığın evresine göre ek, koruyucu kemoterapi uygulanır. Rektum kanseri vakalarında anüse yakın tümörlerde anüs iptal edilerek karından dışkılamaya geçmek bazen kaçınılmaz bir hal alır. Ancak son yıllardaki gelişmelerle anüsün korunması konusunda önemli avantajlar sağlanmıştır. Rektum kanserinde radyoterapi önemlidir. Radyoterapi ve kemoterapi uygulanan nonoperaktif tedavi ile izlenen olgular vardır. Metastatik olarak adlandırılan ve diğer organlara yayılmış vakalarda hastanın genel durumuna, yaşına, hastalığın evresine bağlı olarak her üç tedavi yöntemi (cerrahi, kemoterapi, radyoterapi) kullanılarak hastaların yaşam süresi uzatılmaktadır" diye konuştu.