HABER

Doktordan hacamat uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.03.2018 09:20 | Son Güncelleme

Batman’da görev yapan Dr.

Doktordan hacamat uyarısı

Batman’da görev yapan Dr. Celal Ayral, hacamat yapacak kişinin alanında uzman olması gerektiğini belirterek, Sağlık Bakanlığının üniversitelerde eğitim verdiğini, eğitimli olmayanlara hacamat yaptırılmaması gerektiğini söyledi.
Batman’da görevli Dr. Celal Ayral, hacamat tedavisine ilişkin bilgi verip, uyarılarda bulundu. Hacamat yaptırmanın vücut sağlığı için çok önemli olduğunu belirten Ayral, "Hacamat, Arapça hicama kökünden geliyor. ‘Emmek’ demektir. Cildin altında birikmiş olan kanın ve tortuların vakumlanarak alınmasıdır ve farklı şekilleri vardır. Bu işlem camla ya da hayvan boynuzlarıyla yapılabilir. Günümüzde daha modern şekilde yapılıyor” dedi.
Hacamatın birçok hastalık için yapılabileceğini anlatan Ayral, “Kişi eğer anemi dediğimiz kansızsa, aşırı korkusu varsa ve ileri yaşta olup çok zayıfsa hacamat yapıyoruz. Ancak kuru hacamat yapıyoruz. Yani kan olmadan hacamat yapıyoruz. Genel olarak her yaşta yapabiliyoruz” diye konuştu.

“Eğitim almış doktorlara yaptırılmalı”
Sağlık Bakanlığının hacamat konusunda güzel bir çalışma yaptığına dikkat çeken Ayral, “Üniversite çatısı altında doktorlara eğitim verilmekte. Bu eğitimleri tamamlayıp sınavı geçen doktorlar yapabiliyor bunu. Halkımızdan rica ediyoruz, sağlık ihmale gelmez. Bunun için her yerde ve herkese yapılmaması gerekir. Hacamatı eğitim almış, sertifikalı doktorlara yaptırmalarını önemle tavsiye ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“Alerjisi olanlar hacamat yaptırmalı”
Bahar ayında olunduğunu ve etrafta yoğun bir şekilde polenlerin bulunduğunu dile getiren Dr. Ayral, şunları kaydetti:
“Alerjik reaksiyonlar olacak. Alerjisi olanlar daha çabuk ve sık hacamat yaptırmalı. Kişinin yaşına göre, hastalığına göre, ihtiyacına göre ne kadar yapılacağına doktoru karar verebilir. Onun için yaptığınız yer eğer sertifika almış doktor ise zaten kendisi kaç seans yapmanız gerektiğini izah eder. Hacamat eğer doğru yere yapılırsa fayda sağlar. Vücutta her yere kupa atılması, her yere bardak çekilmesi doğru değil, belirli spesifik noktalar var. Bu noktalar alınan eğitimler boyunca doktorlara öğretiliyor. Dışarıda ki bir insana hacamat yaptırdığınız zaman o rastgele el alışkanlığına göre oraya atar. Bu nedenle de eğitimli kişiler tercih edilmeli.”

“Hacamat ve akupunktur birlikte yapılmalı”
Hacamatla birlikte akupunktur yapılmasını da öneren Ayral, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hacamat doğru noktaya denk gelirse vücudun kendi sistemini devreye sokuyor. Vücut kendisi kendini temizleme, kendini yenileme gücüne sahiptir. Onu devreye sokarsak muazzam bir şekilde kanserle, hastalıklarla, şekerle mücadele edebilir. Zaman içerisinde yediğimiz doğal olmayan şeyler, ilaçlar, toksinler, sigara dumanı vesaire kendi içimizdeki o gücü baskılıyor. Biz buna otonom sinir sistemi diyoruz. Yani vücudun kendi bağışıklık sistemini, kendi gücünü, bu örtünmüş olan, gizlenmiş olan güç hacamat ile beraber o sinir uçlarının uyarılması çok önemlidir. Yani vücudun kendi enerjisi, kendi dengesi zaten akupunkturdan gelen bir şey. Hacamat ve akupunkturun beraber olması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle hacamat sadece kan ile olan şey değildir. Akupunktur da iğneler batırılır. Hiçbir kan işlemi yoktur. Kansız olur. Dünyada 180 ülke tarafından kabul görmüş bir şey bu. Sinir uçlarının uyarılmasıyla birlikte vücudun kendi sistemi devreye giriyor. Hacamat da aynı sisteme sahiptir. Yeter ki doğru noktaya yapılsın."

Doktordan hacamat uyarısı

Doktordan hacamat uyarısı

Doktordan hacamat uyarısı

'Kürtler olmadan imkansız''Kürtler olmadan imkansız'
Beşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildiBeşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildi
Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiasıAnkara'yı hareketlendiren ittifak iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Kışlada şok! Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Kışlada şok! Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Sıkı bir diyet yapıyor ama kilo veremiyor musunuz? Sebebi bu olabilir!

Sıkı bir diyet yapıyor ama kilo veremiyor musunuz? Sebebi bu olabilir!

Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vücudunuz size mesaj gönderiyor! Soluk cilt dökülen kaş hastalık habercisi

Vücudunuz size mesaj gönderiyor! Soluk cilt dökülen kaş hastalık habercisi

Bu hastalığa dikkat! Yeterince bilinmiyor ama çok çektiriyor!

Bu hastalığa dikkat! Yeterince bilinmiyor ama çok çektiriyor!

Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!

Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Kansere Karşı Biyoçip

Kansere Karşı Biyoçip

Pişmiş domates ve kabak çekirdeği prostata iyi geliyor!

Pişmiş domates ve kabak çekirdeği prostata iyi geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.