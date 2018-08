Doktorlar sağlıkta şiddeti fidan dikerek protesto etti

BURSA,(DHA)-BURSA Tabip Odası üyesi hekimler, acil servislerde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret edip, hastanelerin bahçelerine çınar fidanı dikerken, “Umudumuz yeşersin, sağlıkta şiddet son bulsun” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından temel bir halk sağlığı problemi ilan edilen sağlıkta şiddete karşı eylem başlatan Bursa Tabip Odası, farklı kampanyalarla farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bursa Tabip Odası üyesi hekimler, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde acil servislerde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti, hasta ve hasta yakınlarına broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. Hekimler, hastanelerin bahçelerine diktiği çınar fidanlarıyla da bir kez daha şiddetin son bulmasını istedi. Hekimler, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından hazırlanarak TBMM’ne sunulan Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasa Tasarısı’nın bir an önce çıkarılmasını talep etti.

'HALKIMIZI MÜŞTERİ OLARAK GÖRMEYİ REDDEDİYORUZ'

Hekimler, dağıttıkları broşürlerde, hasta yakınlarına da duyarlılık çağrısı yaptı:

“Son bir ay içinde ülkenin her yerinden bu tür saldırı haberleri alıyoruz. Giresun, Aydın, İstanbul, Ankara’dan sonra maalesef Bursa’da da bir hekim arkadaşımız darp edilmiştir. Bilinmesini isteriz ki; başta hekimler olmak üzere bütün sağlık çalışanları halkımızın içinden çıkmış, hepinizin vergileriyle okumuş, ülkemizin kanunlarına göre mesleklerini uygulayan insanlardır. Gece gündüz demeden, sizlerin asla farkında olmadığınız, bizim de şikayet etmekten kaçındığımız nice baskılarla boğuşarak çalışıyoruz. Sağlık teşkilatına mensup olanlar, çocuklarının büyüdüğünü anlayamaz. Bayramlarda ulusça kutlanan özel günlerde nöbet tutup şifa dağıtır. Kendisi hastayken sizlere sağlık hizmeti sunmaya çalışır, ama kimseden yakınmaz. Ameliyatta olduğu için yemek saatini kaçırır, acile gelen trafik kazası mağdurlarına yardım etmek için oradan oraya koştururken tansiyon ilaçlarını içmeyi unutur. Sizin farkında olmadığınız nice zorluklara göğüs gererek mesleğini yapmaktan hiç gocunmayan bunu kutsal bir görev gibi uygulayan hekimlerimiz, bugün maalesef Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu sağlıkta dönüşüm politikalarının sonucu olarak günah keçisi ilan edilmiştir. Politika uygulayıcılarının görmezden geldiği bütün aksaklıkların sorumlusu gibi gösterilen biz hekimler, bu gidişten son derece rahatsız oluyoruz. Sağlıkta dönüşüm uygulamaları yüzünden halkımız müşteri, kamu ve özel hastaneler de işletme olarak tanımlanmaktadır. Bizler halkımızı müşteri olarak görmeyi kökten reddediyoruz. Sağlık hakkı kutsaldır. Sağlığa erişim tamamen ücretsiz olmalıdır. Hekim ile hasta arasına koyulacak her türlü engeli reddediyoruz. Polikliniklerde muayene için ayrılan beş dakikalık sınırlamanın hem hekim hem de hasta açısından son derece sakıncalı, yetersiz ve insafsız bir zaman aralığı olduğunu söylüyoruz. Biliniz ki bizler de muayene ve tedaviniz sırasında canımızı, namusumuzu sizlere teslim ediyoruz.”

