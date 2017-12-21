Doktorlar uyarıyor: Asla yapmayın

Independent gazetesinde yer alan habere göre isminden de anlaşılacağı üzere bu diyeti yapan bireyler hiçbir şey yemiyor ve sadece su içiyor. Bir süredir günün belirli saatlerinde yemek yenmeyen ve bir öğünün atlandığı fasılaı diyet de hayli deneniyordu fakat sadece su içilen bu yeni diyet uzmanlarca çok tehlikeli. New York Post’a konuşan sosyal hizmetli Joanne Labiner bu diyetin tehlikeli olduğunu söyleyerek “Aslında bu tam olarak bir yeme bozukluğu” dedi.

The Low-Fad Diet adlı kitabın da yazarı olan diyetisyen Jo Travers ise bu “diyette” birçok yanlış olduğunu aktararak “Bir kere ne vitamin ne de mineral alabiliyorsunuz. Bir çok vitamin suda çözünür ve depolanmadığı için gün boyunca vücut bu vitaminlere ihtiyaç duyar. Protein de almıyorsunuz. Bu da vücudun hayatta kalmak için gerekli amino asitleri hormon ve enzimleri dönüştürmek için kas dokularını parçalaması anlamına gelir. Yani aslında ölüm orucu gibi ve çok ciddi sağlık riskleri bulunuyor” dedi.

Travers diyetin “arınma” ve “detoks” gibi tabirlerle birlikte kullanıldığını ve bu yanlış kullanımın insanları yanlış yönlendirdiğini ekledi.

Bu diyetin kim tarafından ortaya atıldığı ve ne zamandır var olduğu bilinmese de Instagram’da #waterfast hashtagi altında 17 bin 600’ün üzerinde paylaşım gerçekleşti.