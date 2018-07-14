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Doku bağışının önündeki en büyük engel, 'eksik alma' korkusu

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.07.2018 09:53 | Son Güncelleme

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç.

Doku bağışının önündeki en büyük engel, 'eksik alma' korkusu

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan, 5 hastanın yüz, 40 hastanın da çift kol nakli beklediğini belirterek, "Hasta çok ama donör yok" dedi. Doç. Dr. Özkan, ailelerin bağışçı olmasını engelleyen en büyük korkunun ise ölen yakınlarını 'eksik alma' olduğunu belirtti.
Doç. Dr. Özlenen Özkan, yüz ve kol nakilleri için gerekli kadavra bağışının istenilen düzeyde olmadığını belirtti. Doç. Dr. Özkan, böbrek ve karaciğer bağışının daha çok olduğunu, bunun nedeninin de kadavradan alınan organların 'görünmemesi' olduğunu söyledi. Doç. Dr. Özkan, “Böbrek, karaciğer gibi organlar görünmeyen yerlerde. Bizim aldığımız dokular görünen yerlerde olduğu için sanıyorum hasta yakınları biraz endişeleniyor" dedi. Doç. Dr. Özkan, ailelerin ölen yakınlarını 'eksik alma' korkusu yaşadığını kaydetti.
'DONÖRÜ PROTEZLERLE TAMAMLAYIP TAM OLARAK AİLESİNE TESLİM EDİYORUZ'
Yüz ve kol nakillerinde donörden gerekli dokuyu aldıktan sonra ailesine tam olarak teslim edilmesine özen gösterdiklerini kaydeden Doç. Dr. Özkan şunları söyledi:
"Ailelerin endişesini anlıyoruz. Ama öyle bir şey yok. Biz aldığımız dokuyu protez ve maskelerle tekrar tamamlıyoruz aileye teslim edilmeden önce. Sanırım aileler bu açıdan bağışçı olmaktan imtina ediyor. Ayrıca beyin ölümü de çok anlaşılmıyor sanırım. Oysa ki beyin ölümü olduktan sonra geri dönüş yok."
'YÜZ VE KOL NAKİLLERİNE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'
"Başkalarına ümit olmak, vesile olmak ne kadar güzel bir şey aslında" diyen Doç.Dr. Özkan, Prof.Dr. Ömer Özkan ve ekibiyle bugüne kadar 5 yüz, 3 çift taraflı kol nakli yaptıklarını belirterek, bu ameliyatlara devam etmek istediklerini söyledi. En son yüz naklini 2013, kol naklinin 2017 yılı başında yaptıklarını hatırlatan Doç. Dr. Özkan, "Biz yüz ve çift taraflı kol nakillerine hazırız. Tecrübemiz çok yüksek. Devam etmek istiyoruz ama bizim dışımızdaki bu nedenlerle devam edemiyoruz. Halen 5 hasta yüz nakli, 40 hasta ise çift kol nakli bekliyor" dedi.

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