Domestos yeni projesiyle okullarda hijyeni arttırmayı hedefliyor

İSTANBUL, (DHA)- DOMESTOS tarafından okullardaki hijyen koşullarını ve bilincini iyileştirmek amacıyla düzenlenen “Hijyenik Tuvalet, Sağlıklı Gelecek” projesinin pilot uygulaması tamamlandı. Okul çalışanları, öğrenciler ve velilere eğitimlerin verildiği, gerekli yerlerde tuvaletlerin bakımlarının yapıldığı projenin ilk sonuçlarına göre öğrencilerin tuvalet kullanım sıklığı yüzde 25 arttı. Tüm dünyada 2020 yılına kadar 25 milyon insanın daha iyi koşullarda tuvaletlere erişimini sağlama hedefi doğrultusunda çalışan Domestos, okullardaki hijyen standartlarını iyileştirmek ve hijyen bilincini artırmak için şimdi de “Hijyenik Tuvalet, Sağlıklı Gelecek” projesini hayata geçiriyor. Pilot aşaması Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen proje ile Domestos, okullara Domestos’un da içinde olduğu Hijyen Paketleri ile temizlik malzeme desteği sağlıyor, tuvalet kapılarını yeniliyor ve onarıyor, eğlenceli bilgilendirme broşürleri ile tuvaletlerin kullanımını iyileştirmeye odaklanıyor. Çocukların mikroplardan arındırılmamış ve fiziki koşulları yetersiz tuvaletleri kullanmak istememesinden yola çıkan Domestos, aynı zamanda temizlikten sorumlu yardımcı hizmetler görevlileri ve ebeveynlere de proje kapsamında eğitimler vererek projeye destek vermeye çağırıyor. Projenin okulların en az yüzde 70’inde hijyen standartları ve tuvaletleri düzenli kullanım bilincinin sürdürülmesinin hedefiyle Sarıyer’de gerçekleştirilen pilot aşaması ile 36 okuldan 150 yardımcı hizmetler görevlisine eğitim verilirken, 21 bin 376 çocuk ve ebeveynlerine erişim sağlandı. Ayrıca okullarda yapılan iyileştirmeler sonucunda ilk bir aylık süreçte tuvaletlerin kullanım sıklığı yüzde 25 oranında bir artış görüldü. Marka eş zamanlı olarak çocuklara da tuvaletlerin doğru kullanımı ve kişisel hijyen için TEGV ile birlikte eğitimler vermeyi sürdürüyor. "TUVALETİNİ TUTMAK ÇOCUĞU HEM FİZİKSEL HEM PSİKOLOJİK AÇIDAN OLUMSUZ ETKİLER" Projede eğitmen olarak yer alan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hilal Mocan, "Mevcut tuvaletlerin iyi bir şekilde kullanılması, temiz bırakılması ve tuvalet hijyeninin tam olarak sağlanması çok önemli. Eğer tuvalet temizliği hijyenik bir şekilde sağlanmazsa çocuklarda ilk etapta mide bağırsak sistemi rahatsızlıkları görülebilir. Onun dışında idrar yolu iltihapları, değişik virüslerle ortaya çıkan enfeksiyonlar, ortamdan kaynaklanan solunum yolu rahatsızlıkları da yaşanabilir. Çocuk okulda tuvalete gidemiyorsa tuvaletini tutma meyili yaşayacaktır. Bunun sonucunda idrar, idrar kesesi içinde hapsedilecektir. Bu da idrar yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlayan bir faktördür. İkinci olarak çocuk idrarının tutmak zorunda hissettiği için teneffüslerde dışarı çıkıp arkadaşlarıyla sosyalleşemeyecek, oynayamayacak ve bir takım sosyal aktivitelerden geri kalacaktır. Ayrıca tuvaletini tutma durumunda olan çocukların herhangi bir konuya, derslerine odaklanması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla çocukta hem fiziksel hem ruhsal hem de bilimsel olarak bir takım negatif sonuçlar görülebilir. Dışkısını tutmaya çalışan çocuklarda da benzer sonuçlar olabilir. Bu durum ilerleyen yaşamlarında kronik kabızlık gibi hastalıklara sebep olabilir. Bunun dışında çocuk idrarının ve dışkısını tutma durumunda olursa kazara bunu kaçırabilir. Bu da çocuğun arkadaşları arasında alay konusu olmasına neden olur psikolojik açıdan onları olumsuz etkiler" diye konuştu. YÜZDE 25'LİK BAŞARI ORANI Unilever Ev Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü Duygu Ersoy ise projenin detaylarını şu sözlerle paylaştı: "Projemizin pilot uygulaması kapsamında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 36 okulla çalıştık. Amacımız okulların hijyenik tuvaletlere sahip olmaları adına eğitimler vermek, hijyen paketlerinin teslim edilmesi, çalışanların tuvaletlerin daha hijyenik temizlenmesi konusunda eğitilmesiydi. Çocukların tuvaletleri daha rahat kullanabilmesi için bazı bakım ve onarımlarının da yaptık. Son olarak ilçedeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin velileriyle bir araya geldik. Mart ayında başlayan proje bir buçuk ay sürdü. Pilot çalışmamızın sonuçlarına baktığımızda yüzde 25 oranında çocukların tuvaletleri daha fazla kullandığını gördük. Bu başarılı sonuç bizi çok mutlu etti. Bundan sonra amacımız tüm Türkiye'ye bu projeyi yaymak. Her sene en az 10 okulda bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz." DOMESTOS DAHA ÖNCE NELER YAPMIŞTI? Domestos’un Şubat-Mart 2016’da 12 ilde 25-55 yaş arası 600 anne arasında yaptığı “Okul Tuvaleti Temizliği Araştırması”, annelerin yüzde 68’inin tuvaletlerin hijyen ve temizliğinin okullarda iyileştirilmesi gereken alanların başında gördüğünü; yüzde 84’ünün tuvalet hijyenine bağlı sorunların çocukların başarısını etkilediğini düşündüğünü gösteriyor. Domestos, özellikle çocukların, tıpkı evlerinde olduğu gibi, okullarında da mikroplardan arındırılmış temiz ve kullanılabilir tuvaletlere erişebilmesinin hem fizyolojik hem de psikolojik sağlıkları için bir “hak” olduğunu; ayrıca çocukların yeni alışkanlıkları edinmesinin daha kolay olması sebebiyle hijyen bilincini çocuklar ile daha kolay yaygınlaştırabileceğini savunuyor. Bu sebeple de Domestos Okul Programı kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çalışmalar gerçekleştiriyor. 2011 yılından bu yana Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte hayata geçirilen “Eğlen, Öğren, Hijyen” projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında çocuklara eğitim noktalarında ve online olarak hijyen eğitimi veriyor ve bu eğitimler kapsamında her yıl 60 binden fazla çocuğa ulaşıyor. 2016 yılından bu yana da “Okullara Domestos Bağışı”(ODB) projesi kapsamında okul yönetimlerinden ve velilerden gelen talepler doğrultusunda il milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği yaparak okullara ürün bağışı yapıyor. Okullara Domestos Bağışı ile 3 yılda 600 ton ürünü devlet ilkokul ve ortaokullarına bağışlamayı hedefleyen Domestos, proje ile bugüne kadar 13 binden fazla okulu ziyaret ederek 4 milyona yakın çocuğun daha hijyenik tuvaletlere ulaşmasına katkı sağladı. (FOTOĞRAF-VİDEO)

