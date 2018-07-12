“Dondurma adet sancılarına iyi geliyor”

Gökçe KARAKÖSE, Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- YAZ aylarının gelmesiyle en çok ihtiyaç duyulan gıdalardan biri olan dondurma içinde bulundurduğu kalsiyum, fosfor ve vitaminlerle birçok hastalığın da tedavisini destekliyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Cansu Alpaslan, dondurmanın bağışıklık sistemi dostu olduğuna da değinerek, “Dondurma yüksek kalsiyum içerdiğinden dolayı adet (regli) sancılarına da iyi geliyor” dedi.

Yaz aylarında tüketimi daha da artan dondurmanın kış aylarında da tüketilebileceğini hatırlatan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Cansu Alpaslan, “Dondurma A,B,C ve düşük miktarda da olsa D vitamini içerir. Fosfor, magnezyum ve potasyum açısından da zengindir. Kalsiyumla beraber, fosfor kemik ve diş yapısını güçlendirirken vitaminler de bağışıklık sistemini güçlendirmeyi sağlar” diye konuştu.

“GÜNDE BİR ÖĞÜN DONDURMA YENİLEBİLİR”

Paketli dondurmaların yağ ve şeker oranlarının ev yapımı dondurmalardan çok daha yüksek olduğunu ve paketli dondurmaları önermediğini dile getiren Uzman Diyetisyen Alpaslan, “Dondurmanın bir faydası da regli sancısına iyi geliyor olması. Bunun sebebi de yüksek kalsiyum içeriğinden kaynaklanıyor. Şekerin yüksek oluşuyla da serotonini artırıyoruz ve tatlı ihtiyacımızı gideriyoruz. Dondurma kas kasılmalarına da iyi geliyor. Menopoz, büyüme ve gelişme dönemlerinde artan kalsiyum ihtiyacı için muhakkak günde bir öğün dondurma yenilmesini öneriyorum” ifadelerini kullandı.