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Donörü ikna etmek için kampanya başlattılar

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.06.2018 19:45 | Son Güncelleme

Uşak'ta immün yetmezliği nedeniyle ilik nakli bekleyen 9 aylık bebeğin ailesi, nakil için uygun özelliklere sahip olmasına rağmen bağıştan vazgeçen donörü ikna etmek için sosyal medyada kampanya başlattı - Baba Yemliha Cidan: - "Oğlumun 3 aylık ömrü kaldı. Biz bağışçının yeniden düşünmesi ve bağışta bulunmasını istiyoruz"

Uşak'ta bir aile, immün yetmezliği nedeniyle ilik nakli bekleyen 9 aylık bebekleri için uygun bulunan donörün bağıştan vazgeçmesi üzerine sosyal medyada "ikna kampanyası" başlattı.

Baba Yemliha Cidan (47) gazetecilere yaptığı açıklamada, anne karnında immün yetmezliği teşhisi konan 9 aylık bebekleri Alparslan'ın ilik nakli olması gerektiğini, aksi takdirde kısa süre içinde yaşamını yitireceğini ifade etti.

Eşi Rukiye Cidan ile (40), sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalıştıklarını ifade eden Yemliha Cidan, 17 yıl önce bir çocuklarını daha aynı hastalıktan kaybettiklerini söyledi.

Alparslan bebek için yetkililerden yardım isteyen Yemliha Cidan, şöyle konuştu:

"İlik nakli için yakınlarımızdan alınan örnekler uymadı. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi tarafından (TÜRKÖK) yapılan çalışmanın ardından bir erkeğe ait iliğin Alpaslan'a yüzde 90 uyumlu olduğu bize söylendi. Kızılay'ın detaylı test için iletişime geçtiği bağışçıya ait test olumlu çıktı. İlik nakli geçtiğimiz ay yapılacaktı. Ancak kimliğini bilmediğimiz bağışçı sağlık sorunlarını öne sürerek bağıştan vazgeçti. Oğlumun 3 aylık ömrü kaldı. Biz bağışçının yeniden düşünmesi ve bağışta bulunmasını istiyoruz." dedi.

Sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirten anne Rukiye Cidan ise şunları söyledi:

"Donöre sosyal medyadan 'Donörümüzün vicdanına sesleniyoruz, Alpaslan'ı kendi evladı yerine koysun, kalbinin sesini dinlesin. Allah rızası için geç olmadan geri dönsün' diye yazdım. Ancak şu ana kadar sonuç alamadık. Alpaslan'ın bünyesinde hastalık güçlenmeden yani 1 yaşına kadar ilik nakli olması gerekiyor. Alpaslan gibi bekleyen yüzlerce hasta var."

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk donör hastane ilik nakil

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