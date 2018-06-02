Donörü ikna etmek için kampanya başlattılar

Uşak'ta bir aile, immün yetmezliği nedeniyle ilik nakli bekleyen 9 aylık bebekleri için uygun bulunan donörün bağıştan vazgeçmesi üzerine sosyal medyada "ikna kampanyası" başlattı.

Baba Yemliha Cidan (47) gazetecilere yaptığı açıklamada, anne karnında immün yetmezliği teşhisi konan 9 aylık bebekleri Alparslan'ın ilik nakli olması gerektiğini, aksi takdirde kısa süre içinde yaşamını yitireceğini ifade etti.

Eşi Rukiye Cidan ile (40), sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalıştıklarını ifade eden Yemliha Cidan, 17 yıl önce bir çocuklarını daha aynı hastalıktan kaybettiklerini söyledi.

Alparslan bebek için yetkililerden yardım isteyen Yemliha Cidan, şöyle konuştu:

"İlik nakli için yakınlarımızdan alınan örnekler uymadı. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi tarafından (TÜRKÖK) yapılan çalışmanın ardından bir erkeğe ait iliğin Alpaslan'a yüzde 90 uyumlu olduğu bize söylendi. Kızılay'ın detaylı test için iletişime geçtiği bağışçıya ait test olumlu çıktı. İlik nakli geçtiğimiz ay yapılacaktı. Ancak kimliğini bilmediğimiz bağışçı sağlık sorunlarını öne sürerek bağıştan vazgeçti. Oğlumun 3 aylık ömrü kaldı. Biz bağışçının yeniden düşünmesi ve bağışta bulunmasını istiyoruz." dedi.