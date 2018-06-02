Donörü ikna etmek için kampanya başlattılar

Uşak'ta bir aile, immün yetmezliği nedeniyle ilik nakli bekleyen 9 aylık bebekleri için uygun bulunan donörün bağıştan vazgeçmesi üzerine sosyal medyada "ikna kampanyası" başlattı.
Baba Yemliha Cidan (47) gazetecilere yaptığı açıklamada, anne karnında immün yetmezliği teşhisi konan 9 aylık bebekleri Alparslan'ın ilik nakli olması gerektiğini, aksi takdirde kısa süre içinde yaşamını yitireceğini ifade etti.
Eşi Rukiye Cidan ile (40), sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalıştıklarını ifade eden Yemliha Cidan, 17 yıl önce bir çocuklarını daha aynı hastalıktan kaybettiklerini söyledi.
Alparslan bebek için yetkililerden yardım isteyen Yemliha Cidan, şöyle konuştu:
"İlik nakli için yakınlarımızdan alınan örnekler uymadı. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi tarafından (TÜRKÖK) yapılan çalışmanın ardından bir erkeğe ait iliğin Alpaslan'a yüzde 90 uyumlu olduğu bize söylendi. Kızılay'ın detaylı test için iletişime geçtiği bağışçıya ait test olumlu çıktı. İlik nakli geçtiğimiz ay yapılacaktı. Ancak kimliğini bilmediğimiz bağışçı sağlık sorunlarını öne sürerek bağıştan vazgeçti. Oğlumun 3 aylık ömrü kaldı. Biz bağışçının yeniden düşünmesi ve bağışta bulunmasını istiyoruz." dedi.
Sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirten anne Rukiye Cidan ise şunları söyledi:
"Donöre sosyal medyadan 'Donörümüzün vicdanına sesleniyoruz, Alpaslan'ı kendi evladı yerine koysun, kalbinin sesini dinlesin. Allah rızası için geç olmadan geri dönsün' diye yazdım. Ancak şu ana kadar sonuç alamadık. Alpaslan'ın bünyesinde hastalık güçlenmeden yani 1 yaşına kadar ilik nakli olması gerekiyor. Alpaslan gibi bekleyen yüzlerce hasta var."
Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!
Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'
Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Esad ve YPG anlaştı!
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum