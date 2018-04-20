Dövizdeki yükseliş ilaca zam olarak yansıyacak

Balıkesir Eczacılar Odası Bandırma Temsilcisi Füsun Alptekin Akyardan, cirosu 3 milyon TL’yi geçen eczanelerin ikinci bir eczacı çalıştırmasına yönelik bir formül üzerinde çalışıldığını belirtti.

Ocak ayında yaşanan ilaç sıkıntısının beklenen ilaç zamlarıyla ilgili olduğunu belirten Akyardan, bu sürede bulunamayan bazı ilaçların zamlardan sonra piyasaya çıktığını belirtti. Döviz kurlarındaki yükselişin ilaç fiyatlarına doğrudan etki yaptığını ifade eden Füsun Alptekin Akyardan, "Görünen o ki döviz kurlarındaki bu yükseliş Haziran ayında ilaç fiyatlarında karşımıza zam olarak çıkacak. Zaten Ocak ayındaki zamlar ikiye bölünmüştü. Vatandaşlar bu zamları yapanlar olarak direk ilacı satın aldıkları eczaneleri sorumlu görme yanlışına düşüyorlar. Birde Sosyal Güvenlik Kurumunun hastane ücretlerini ilaç alımlarına yansıtmaları biz eczacıları SGK’nın tahsildarı durumuna soktu. Bu konuda da vatandaşlara bu gerçeği anlatmanın sıkıntısını tüm eczacılar olarak yaşıyoruz. Bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz“ dedi

Yeni mezun eczacı bir yıl staj yapmak zorunda kalacak

Ülke genelinde eczacılık fakültelerinin çok fazla mezun vermesiyle açılan eczane sayılarının istenilen kriterlerin üzerine çıktığını söyleyen Eczacılar Odası Bandırma Temsilcisi Füsun Alptekin Akyardan, "Eczane sayılarının fazla olması yüzünden eczane açmak bundan sonra oldukça zor olacak. Öyle ki 2017-2018 öğretim yılında eczacılık fakültelerinden mezun olanlar 1 yıl boyunca Türk Eczacılar Birliğinin uygun gördüğü yerlerde staj yapmak zorunda kalacaklar. 1 yılın sonunda da nüfusa göre koyulan kriterlere uyan şehirlere yeni eczane açılabilecek. Bu da her 3 bin 500 kişiye bir eczane hesabı üzerinden hayata geçiyor. Bandırma’da kriter sayıları da aşılmış durumda. Şehrimizde eczane sayısı yeni açılan iki eczane ile 57 rakamına ulaştı. Bu zorluğu aşmak için cirosu 3 milyon TL’yi geçen eczanelerin 2. bir eczacı çalıştırma hakkı verilmesi gündeme geldi. Bu uygulama ile de eczanelerin yoğun olarak yaşadıkları kalfa sıkıntısı gündemden düşmüş olacak. Cumartesi günü eczanelerin 18.00’e kadar açık olması uygulaması devam ediyoruz. Yaz saati uygulamasında da bu devam edecek" dedi.