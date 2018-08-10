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Dövme sildirme nasıl yapılır? Dövme sildirme sonrası iyileşme süreci nasıl oluyor?

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.08.2018 09:41 | Son Güncelleme

Dövme yaptırmak isteyen kişilerden bazıları Dövme yaptırmak günah mı? diye sorarken, bazıları direk dövme modelleri bakmaya başlıyor. Pek çok kişinin atladığı asıl soru ise 'Yaptırdığım dövmeden sıkılır mıyım?' sorusu oluyor. Dövme yaptıranlar ilerleyen yaşta dövme sildirme işlemi için araştırma yapmaya başlayabiliyor. Peki dövme sildirme işleminde nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte dövme sildirme fiyatı, dövme sildirme kremi ve dövme sildirme sonrası araştırılmadan önce bilinmesi gerekenler...

Dövme sildirme nasıl yapılır? Dövme sildirme sonrası iyileşme süreci nasıl oluyor?

Gençliğin erken dönemlerinde yapılan ya da travmalar sonucunda oluşan dövmelerin uygun bir şekilde silinme yöntemlerini Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr.Yelda Bice anlattı.

Gençliğin erken dönemlerinde yapılan dövmelerden sıkılıp pişman olunabileceğini vurgulayan Dr. Yelda Bice, “Yapılan dövmeler istediğimiz gibi olmayabilir veya yaşımız ilerledikçe dövmelerimizden sıkılabiliriz. Bazen de havai fişek, şarapnel gibi patlayıcı maddeler ve kurşun kalem gibi nesnelerle travmatik dövmeler oluşabilir. Böyle durumlarda dövme silme işlemleri uygulanır. Dövme silme işleminden önce bazı noktaların değerlendirilmesi gerekmektedir”dedi. Öncelikle dövmenin amatör mü yoksa profesyonel olarak mı yapıldığına bakılması gerektiğini belirten Bice, “ Profesyonel dövmeler derideki derin yerleşimleri ve çok renkli olmalarıyla silinmeleri daha zor olabilen dövmelerdir. Bunun dışında deri rengi, dövmenin renkleri, dövmenin vücuttaki yeri ve kullanılan boya maddesi beraberce değerlendirilerek dövmenin tamamen silinip silinemeyeceği hakkında bir fikir yürütülebilir. Bazen seansların tamamlanması sonrası bir bulanıklık kalabilir” diye konuştu.

'DÖVME SİLDİRME İŞLEMİNDEN SONRA GÜNEŞTEN KORUNMAK GEREKMEKTEDİR'

Dövme sildirme işlemi ile ilgili uygulanması gereken yöntemleri de paylaşan Dr. Yelda Bice, “Dövme silme işleminde altın stardart uygulaması olan Q anahtarlı lazerle dövme silme uygulamalarıdır. Dövmenin rengine göre 532 nm, 660 nm veya 1064 nm gibi çeşitli dalga boylu ışınlarla ortalama 3-4 haftada bir seanslar işlem yapılır. Seans öncesi fraksiyonel ablatif lazerle dövme bölgesi taranabilir, böylece ışınların hem dövmeye ulaşması kolaylaşır hem de doku iyileşmesi hızlandırılır. Seans sayısı cilt tipine ve dövme uygulamasına göre değişiklik göstermektedir.Uygulama sonrası küçük kanama odaklarının oluşması normaldir. İşlem sonrasında bölgenin güneşten korunması da gerekmektedir” dedi.

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