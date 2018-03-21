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"Down sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır"

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.03.2018 12:32 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal: - "Down sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır. Down sendromlu bireylerin eksiği değil fazlası vardır"

ESKİŞEHİR (AA) - Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, "Down sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır. Down sendromlu bireylerin eksiği değil fazlası vardır." dedi.

Köksal, Eskişehir'de 2011 yılında engelli bireyleri toplumla bütünleştirmek ve öz güven kazandırmak amacıyla açılan ''Gökkuşağı Kafe''de düzenlediği basın toplantısında, 2011 yılından beri 21 Mart'ın "Down Sendromu Farkındalık Günü" olarak anıldığını belirtti.

Genç Sağlık Sen öncülüğünde down sendromlu bireylerle toplumsal bilinç yaratmak açısından önemli bir fırsat olduğunu düşünerek, bu anlamlı günde kafede çalışan engellilerle bir arada olduklarını ifade eden Köksal, şöyle konuştu:

"Down sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır. Down sendromlu bireylerin eksiği değil fazlası vardır. Genetik düzensizlik sonucu insanın 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması durumu ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan genetik bir farklılıktır. Yani, down sendromu olmayan bireylerde 46 kromozom varken, down sendromlularda 47 kromozom bulunur. Down sendromu en sık görülen genetik bozukluklardan biri ve ortalama olarak her 800 canlıdan biri down sendromlu olarak dünyaya geliyor. Tüm dünyada 6 milyon civarında down sendromlu birey yaşıyor. Ülkemizde yaklaşık 70 bin down sendromlu bireyimiz mevcuttur."

- "Biz gönüllerdeki engelleri yıkmazsak her şey engeldir"

Köksal, her çocuk gibi down sendromluların da farklı zeka seviyesi, yetenek ve kişiliğe sahip olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu özel insanların toplum tarafından fark edilmesi ve hastalık olarak görülmemesini istiyoruz. Eğer biz gönüllerdeki engelleri yıkmazsak her şey engeldir ama azmettiğimiz zaman, sevdiğimiz zaman, çabaladığımız zaman hiçbir şey bize engel değildir. Bunu burada kardeşlerimizle birlikte bütün örnekleriyle gördük. Engelleri nasıl aştıklarını, nasıl başardıklarını bize gösterdiler. Ülkemiz de son dönemde yapısal dönüşümler ile hem engelli bireylerimize hem de yakınlarına sosyal anlamda olumlu düzenlemeler yapılmış, bunun bir parçası olarak da sağlık ve sosyal hizmetleri çalışanları olarak bizler de buradaki azimli kardeşlerimizin paydaşları durumundayız."

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down Eskişehir Sağlık-Sen

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