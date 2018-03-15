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Dr. Acı: "1 gram tuzun azaltılması kalp krizlerini yüzde 3 azaltır"

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2018 14:53 | Son Güncelleme

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, ‘Dünya Tuza Dikkat Haftası’ kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.Etkinlik kapsamında Bozyazı ilçe Sağlık Müdürü Dr.

Dr. Acı: "1 gram tuzun azaltılması kalp krizlerini yüzde 3 azaltır"

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, ‘Dünya Tuza Dikkat Haftası’ kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Bozyazı ilçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Hakan Acı, oluşturduğu ekiple birlikte, ilçede bulunan lokanta, kafeterya ve Bozyazı Öğretmen Evini gezip, yemek yiyenlerin masalarını dolaşarak aşırı tuz tüketiminin zararlarını ve azaltmanın yöntemlerini anlatarak, broşür dağıttı.
12-18 Mart tarihleri arasının ‘Dünya Tuza Dikkat Haftası’ olarak belirlendiğini, bu nedenle bu konuda vatandaşları bilinçlendirmek için bir dizi etkinlik düzenlediklerini ve afişler astıklarını söyleyen Acı, bu yıl Dünya Tuza Dikkat Haftası kapsamında "Hepimiz çok fazla tuz tüketiyoruz: Aşırı tuz tüketimini azaltmanın 5 yolu" temasını işlediklerini söyledi. Acı, "Dünya Sağlık Örgütü, tuz tüketimini bir günde 5 gram yani tepeleme bir çay kaşığı veya silme bir tatlı kaşığı olarak önermektedir. Bu miktar yemeklere tuz eklenmeden doğal olarak günlük tüketilen yiyecek ve içeceklerle sağlanmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda ülkemizde günlük tüketilen tuz oranının çok fazla olduğu bilinmektedir” dedi.
Yüksek tuz tüketiminin insan vücudunda kan basıncının yükselmesine neden olduğunu, bunun sonucunda hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, inme, felç oluşumuna sebep olduğuna dikkat çeken Acı, “Ayrıca asitli içeceklerin tüketimi ile dolaylı olarak obezitenin oluşumunda ve buna eşlik eden böbrek taşları ve osteoporozdaki artışta, ciddi astımların ve belki de mide kanserlerinin oluşmasında en önemli etken olduğu konusunda elde edilen veriler artmıştır. Tuz tüketiminin azaltılması, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur, kalp-damar hastalıkları, inme ve kalp krizi risklerini azaltır. Diyetteki tuz miktarının günde 1 gram azaltılması felçleri yüzde 5, kalp krizlerini yüzde 3 azaltacaktır” şeklinde konuştu.
Aşırı tuz tüketimini azaltmanın beş yolunu da açıklayan Acı, "Yaptığınız yemeklerde kullandığınız tuz miktarını yavaş yavaş azaltın, ağız tadınız zamanla az tuza alışacaktır. Yemeklerinizi lezzetlendirmek için tuz yerine, çeşitli baharatlar, dereotu ve maydanoz gibi bitkiler, limon ve sarımsak gibi besinler kullanın. Çocuklarınızda yemeklerine tuz ekleme alışkanlığı gelişmemesi için sofranızdan tuzu ve tuzlu sosları kaldırın. Hazır besinleri satın almadan etiketini mutlaka okuyun ve daha az tuz içerenleri tercih edin.
Turşu, konserve, salamura yaprak, zeytin ve peynir gibi besinleri tüketmeden önce mutlaka suyla yıkayın, suda bekletin. Daha fazla taze sebze ve meyve tüketin" diye konuştu.

Dr. Acı:

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