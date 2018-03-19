Bozyazı ilçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Hakan Acı, hastalıkların hepsinde erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle özellikle belli yaş grubunda olan kadın ve erkeklerin belli aralıklarla mutlaka sağlık kuruluşlarına veya aile hekimlerinde kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir. Bunu mutlaka önemsemeliyiz” dedi.

Bozyazı ilçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sağlıklı yaşam aracından vatandaşları, çeşitli konularda bilgilendirerek, broşür dağıttı. Burada konuşan ilçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Hakan Acı, vatandaşları çeşitli hastalıklar konusunda bilgilendirmek ve erken teşhisin önemini anlatmak için bazı etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Vatandaşları fazla tuz kullanımı, pulmoner ve kolon kanseri hakkında bilgilendiren Acı, “Hastalıkların hepsinde erken teşhis çok önemlidir. Bu nedenle özellikle belli yaş grubunda olan kadın ve erkeklerin belli aralıklarla mutlaka sağlık kuruluşlarına veya aile hekimlerine kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir. Bunu mutlaka önemsemeliyiz” diye konuştu.

Kolon kanserleri hakkında da bilgi veren Acı, "Kalın bağırsak kanserleri, ülkemizde kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen ilk 5 kanser türü arasında yer almaktadır. Bağırsak kanserleri en içteki tabakada bağırsak zarında başlar. Kişi tedavi edilmezse hastalık ilerler. Çoğunlukla 5-10 yıl sonra ortaya çıkar. Erken evrede teşhis edildiğinde kalın bağırsak kanseri tedavisinde başarılı sonuçlar almak mümkündür. Bu nedenle Sağlık Bakanlığımız, kolon kanserlerinin erken teşhisi için ücretsiz tarama programları başlatmıştır. 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklerin 2 yılda bir sağlık kuruluşlarına başvurarak veya aile hekimlerine başvurarak tarama programına katılmalarını önermekteyim. Bu vesile ile vatandaşlarımızın diğer tarama programlarına da, rahim ağzı kanseri için 30-69 yaş aralığındaki kadınların 5 yılda bir, meme kanseri için 40-69 yaş aralığındaki kadınların 2 yılda bir katılmalarının kendi sağlıkları açısından çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Prostat kanseri için erkek vatandaşlarımızın 40 yaşından itibaren Üroloji uzmanına başvurmaları gerekmektedir. Kalın bağırsak kanseri belirtileri rektumda ya da dışkıda kanama, normal bağırsak alışkanlıklarında diyare ya da ishal gibi kalıcı bir değişiklik, karın bölgesinde sıklıkla sağ tarafta ağrı, kilo kaybı olarak gözlemlenmekte. Bu belirtilerin bulunduğu kişilerin mutlaka doktora başvurmaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.