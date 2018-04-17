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Dr. Acı: "Kalp ve damar hastalıklarının risk faktörleri azaltılabilir"

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.04.2018 16:55 | Son Güncelleme

Mersin’in Bozyazı İlçe Sağlık Müdürü Dr.

Dr. Acı: "Kalp ve damar hastalıklarının risk faktörleri azaltılabilir"

Mersin’in Bozyazı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Hakan Acı, kalp ve damar hastalıklarının önlenebilir hastalıklar olduğunu belirterek, "Bu hastalıklar risk faktörlerinin azaltılmasıyla engellenebilir" dedi.
Bozyazı ilçesinde Kalp Sağlığı Günü dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesinde etkinlik düzenlendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan sağlık ekibi Hükümet Konağı bahçesinde konuşlandırılan sağlıklı yaşam aracında stant açarak, gelen vatandaşların tansiyonunu ölçüp kalp sağlığı, tansiyon, şeker, hipertansiyon, diyabet, kanser, obezite, sağlıklı yaşam ve beslenme konularında broşür dağıtıp bilgilendirme yaptı. Sağlıkli kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içerisinde bulunması gerektiğini vurgulayan Acı, "Sağlığı oluşturan üç önemli faktörün geniş bir şekilde açıklamasını yapacak olursak, birincisi ruhsal iyilik. Kişinin yaşına ve konumuna uygun olarak nerede nasıl davranacağını bilmesi durumudur. İkincisi sosyal iyilik. Kişinin yaşadığı çevre ile anlaşılır bir dil oluşturması ve toplum içerisindeki rolünü yaşadığı toplumun gerçeklerine göre oynamasıdır. Üçüncüsü ise, bedensel iyilik. Kişinin vücudunda bir hastalık, hastalık etkeni veya sakatlık durumunun olmamasıdır" diye konuştu.
Kalp ve damar hastalıklarının ölümlerde birinci sırada yer aldığını kaydeden Acı, "Aslında bu hastalıklar önlenebilir hastalıklardır. Kalp ve damar hastalıklarının büyük bir kısmının ve diğer kronik hastalıklar şeker, yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları gibi benzer hastalıklar ve benzerleri tütün kullanımı, sağlıksız diyet, yetersiz fiziksel aktivite ile alkol kullanımı gibi davranışsal risk faktörlerinin azaltılmasıyla engellenebilir. İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak sağlıklı ve kaliteli yaşamın önemi hususunda bilincin arttırılması amacıyla belirli zamanlarda çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Vatandaşlarımızı kendilerinin ve sevdiklerinin sağlıklarını korumak adına daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Etkinliklerimize katılmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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