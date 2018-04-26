Dr. Açıkgöz: “Bebeklerde kalça çıkıkları önlenebilir”

Doruk Yıldırım Hastanesi doktorlarından Ortopedi ve Travmatoloji UzmanıOp. Dr. Tayfun Açıkgöz, ‘kalça çıkıklığı’ olan bebeklerin aileleriyle bir araya geldi.

Türkiye’de her yıl 15 bin bebekte görülen kalça çıkığının önlenebilir bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Açıkgöz, erken teşhis ve tedavi ile başarılı sonuçlar alınabildiğine dikkati çekti. Doruk Yıldırım Hastanesi’ndeki toplantıda bilgi veren Açıkgöz, hastalığın güncelliğini koruyan önemli bir ortopedik mesele olduğunu ve erken teşhis konulup uygun tedavisi yapılmadığında sakatlıklara sebep olabileceğini belirtti. Bu sakatlıkların gerek bebekte, gerek ailelerinde, gerekse de toplumda psikolojik ve ekonomik sıkıntılara yol açtığına dikkati çeken Açıkgöz, asıl sebebin tam olarak bilinmemekle birlikte ligamentöz laksite genetik ve hormonal faktörlere, rahim içi ters pozisyona ve başka bazı çevresel faktörlere bağlı olduğunun altını çizdi.

“Ülkemizde gerek yakın akraba evliliklerinin sıklığı ve gerekse kundak kullanma alışkanlığının hâlâ süregelmesi hastalığın yüksek oranda görülmesine sebep olmaktadır” diyen Açıkgöz önemli uyarılarda bulundu. Açıkgöz şunları söyledi:

“Kundak kullanma hastalığın yüksek oranda görülmesindeki asıl faktörlerden birisidir. Teşhisteki gecikmeler de buna eklenince bebekler ameliyatsız tedavi dönemini yitirebilmektedirler. Ailelere bebeklerini kundak yapmamalarını istiyoruz. Gelişimsel kalça çıkığı hastalığında erken dönemlerde uygulanan tedaviler ile iyi neticeler alınıyor. Gelişimsel kalça çıkığı nedir diye merak edilecek olursa, kalça ekleminde çıkık vardır. Bu çıkık doğum esnasında bulunabildiği gibi sonradan da oluşabilmektedir. Risk grubunda hangi bebekler vardır? Anne veya babada kalça çıkığı varsa çocuklarında da kalça çıkığı görülme oranı yüksektir. Aynı zamanda yakın akraba evliliklerinden doğan bebeklerde gelişimsel kalça çıkığı bulunma riski de yüksektir.Makadî yolla doğan, zor doğan ve ayaklarında doğuştan sakatlık bulunan bebeklerde ve yine ikiz bebeklerde (çoğul gebeliklerde) kalça çıkığı bulunma oranı yüksektir. Riskli bebeklerde ve klinik şüphe durumlarında erken sonografi gerekliyse de rutin taramanın 4-6 haftalarda yapılması önerilmektedir” diye konuştu.



