İç Hastalıklar ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, piyasada sağlıkla ilgili çok satan bazı kitaplarda yer alan bilgiler ve sağlık konusunda medyada yer alan haberlerin çoğunun sağlığa fayda değil zarar verdiğini açıkladı.

Günümüzde insanlar sağlıklarına ve yedikleri gıdalara daha çok ilgi göstermekte, bu konudaki haberler yazılı ve görsel medyada sıklıkla yer bulunuyor. Sağlık ve beslenme konusunda yazılan kitaplar en çok satan kitap listelerine girmekte, televizyon programları büyük ilgi görüyor. İnsanlar sağlıklarını korumak, hastalıklarına şifa bulmak için bu kitaplardan ve haberlerden medet ummakta.

İç Hastalıklar ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, sağlık adına başıboş bir ortamda olunduğunu belirterek, “Herhangi bir ön incelemeden geçmeyen asılsız sağlık bilgileri gerek medya gerekse sponsorlu sosyal medyada geniş yer bulmaktadır. Ne yazık ki iyi yapılandırılamamış ya da yanlış yapılandırılmış bu bilgilerle halkımızın sağlığı tehlike altındadır. Bu haberlerin bir kısmı bilgisizlikten, bir kısmı da maalesef kasıtlı olarak ticari kaygılarla yapılmaktadır” dedi.